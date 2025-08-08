Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

24-latka zgwałcona na ulicy. Zatrzymano podejrzanego

35-latek jest podejrzany od zgwałcenie 24-latki. Został tymczasowo aresztowany
35-latek jest podejrzany od zgwałcenie 24-latki. Został tymczasowo aresztowany
Policjanci z VI Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali mężczyznę, który miał zgwałcić 24-latkę. 35-latek został zatrzymany w miejscu pracy i był całkowicie zaskoczony. Usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 24 lipca. Młoda kobieta - jak informuje policja - wcześnie rano szła na dworzec kolejowy Łódź-Widzew. Na ulicy Adamieckiego została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. Oprawca, szarpiąc kobietę, cały czas ją uciszał, po czym dopuścił się zgwałcenia. Pokrzywdzona, gdy tylko została wypuszczona, o napadzie natychmiast zawiadomiła policję.

Wszczął awanturę, pobił i groził nożem. Trafił do aresztu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wszczął awanturę, pobił i groził nożem. Trafił do aresztu

Opole

Pojawił się nagle i równie szybko znikł

Aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazuje, że kryminalni z VI Komisariatu Policji w Łodzi rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić sprawcę. Sprawa była na tyle skomplikowana, że o mężczyźnie niewiele było wiadomo. Pojawił się nagle i równie szybko znikł. - Drobiazgowa analiza tego zdarzenia dała wymierny efekt. Tam, gdzie dochodzi do aktów przemocy pomiędzy agresorem i ofiarą, zawsze pozostają ślady, często mikroskopijne. Między innymi po analizie zebranych śladów, śledczy wytypowali gwałciciela. Policjanci zatrzymali go 6 sierpnia w miejscu jego pracy. 35-letni mieszkaniec Łodzi był kompletnie zaskoczony - opisuje Sowińska.

35-latek jest podejrzany od zgwałcenie 24-latki. Został tymczasowo aresztowany
35-latek jest podejrzany od zgwałcenie 24-latki. Został tymczasowo aresztowany
Źródło: KMP w Łodzi

Próbował zaatakować inną kobietę

Aspirant Kamila Sowińska dodaje, że funkcjonariusze porównali też zebrany materiał dowodowy z informacją, którą otrzymali od 50-letniej kobiety pod koniec lipca. Wtedy wczesnym rankiem kobieta przechodziła przez Park Widzewski i została złapana przez nieznajomego jej mężczyznę za nogę. - Na skutek jej krzyku napastnik zbiegł. Mimo iż napadnięta kobieta nie chciała składać żadnego zawiadomienia, ponieważ nie czuła się osobą pokrzywdzoną, stróże prawa cały czas pracowali nad tym zdarzeniem. Jak się okazało, był to ten sam mężczyzna - podaje policjantka. W Prokuratorze Rejonowej Łódź-Widzew podejrzany usłyszał zarzuty zgwałcenia, naruszenia nietykalności oraz kradzieży. Na wniosek prokuratora został aresztowany przez sąd na najbliższe trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Łodzi

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaProkuraturaSądWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Liban. Od lewej premier Nawaf Salam i prezydent Joseph Aoun w trakcie posiedzenia gabinetu w Pałacu Prezydenckim w mieście Babda (07.08.2025 r.)
Rząd zaakceptował amerykański plan rozbrojenia. Cztery kroki
Świat
USA. Śmigłowiec spadł na barkę, nie żyją dwie osoby
Śmigłowiec spadł na statek w USA, ofiary śmiertelne
Świat
Policja ustala, dlaczego kierowca wjechał w rowerzystę
Jechali w jedną stronę, rowerzysta nie żyje
Lublin
shutterstock_734265295
Nowe zjawisko we Włoszech. Coraz mniej turystów wybiera te plaże
BIZNES
Pożary we Francji
"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"
METEO
imageTitle
Startuje Letnie Grand Prix. Ostatnie Kamila Stocha
EUROSPORT
Groził urzędniczce śmiercią
Agresywny petent groził urzędniczce śmiercią
Opole
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał
WARSZAWA
Mężczyzna został zatrzymany, gdy wychodził z mieszkania partnerki
Został skazany za pedofilię, ukrywał to przed partnerką
Kraków
Proces apelacyjny w sprawie "skóry", Robert J. na ławie oskarżonych
Sprawa "Skóry". Do sądu wpłynęła kasacja
Kraków
Tragiczny wypadek na DK 72 koło Poddębic
Czołowe zderzenie wywrotki z samochodem osobowym. Nie żyje 65-latek
Łódź
Ormianie uciekają z Górskiego Karabachu
Ma powstać Szlak Trumpa. "43-kilometrowy korytarz"
Świat
Pożar szkoły w Zielonej Górze
Słup dymu nad Zieloną Górą
Lubuskie
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
WARSZAWA
Gorąco, ciepło, słońce, chmury, burza
W weekend nie wszędzie będzie gorąco i słonecznie. Co czeka nas dalej
METEO
molenda bim
CPK w dwóch wersjach. Czym się różnią?
BIZNES
Superagersi to osoby po 80-tce, których mózgi są młodsze nawet o 30 lat
80-latek z mózgiem sprawnym jak u 50-latka. Jak superagerzy to robią?
Zuzanna Kuffel
Plaża nad Bałtykiem
Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem
Trójmiasto
Polscy kierowcy przekraczają prędkość (zdjęcie ilustracyjne)
Rozpędził się na niemieckiej autostradzie, stracił prawo jazdy
Świat
para choroba rak shutterstock_671185222
Seksualność jest prawem. Choroba onkologiczna nie może go odbierać
Piotr Wójcik
Ewakuacja turysty
Atak epilepsji na górskim szlaku
Wrocław
Prokuratura Regionalna w Warszawie
Ruch prokuratury w sprawie dotacji z KPO
Polska
imageTitle
Gwiazda EuroBasketu po pierwszych treningach z kadrą. Szlifuje formę na Polskę
EUROSPORT
nastolatki sklej
Szukają piątki dziewcząt. Apel policji
Kraków
Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej United States Border Patrol
Były Superman będzie wyrzucał ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"
Kultura i styl
pustynia kaktus arizona shutterstock_232246297
Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było
METEO
Mężczyzna z objawami zawału potrzebował pilnej pomocy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli go na ławce, kilkanaście dni wcześniej "opuścił samowolnie szpital". Trafił tam ponownie
Wrocław
Karol Nawrocki
Czy Nawrocki wywiąże się ze swoich obietnic? Sondaż
Polska
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
KONKRET24
imageTitle
Prowokowała koszulką, zgrywała niewiniątko. Kim jest rywalka Świątek
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica