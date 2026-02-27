Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

63-latka nie przeżyła dachowania. "Nie miała pasów"

63-latka nie przeżyła
Ławy. Po dachowaniu zginęła 63-latka
Źródło: PSP Bełchatów
Wyprzedzała rowerzystę, straciła panowanie nad autem i dachowała. Poranny wypadek w miejscowości Ławy (Łódzkie) zakończył się tragicznie. 63-letnia kierująca zginęła na miejscu. Jak przekazuje straż pożarna, kobieta nie miała zapiętych pasów.

Tragiczny wypadek w miejscowości Ławy (Łódzkie). O godzinie 7.10 na drodze wojewódzkiej 484 dachowało auto.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letnia kierująca Mitsubishi podczas wyprzedzania rowerzysty straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego najechała na pobocze i następnie jej auto dachowało - poinformowała aspirant Marta Bajor, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

63-latka nie przeżyła
63-latka nie przeżyła
Źródło: KP PSP Bełchatów

Na miejscu pojawiła się policja, trzy zastępy straży pożarnej oraz pogotowie. Samochód znajdował się na polu przy drodze.

Zginęła na miejscu

- Z relacji świadka zdarzenia wynika, że wyciągnął z auta kobietę, która nie dawała oznak życia. Rozpoczął resuscytację, którą potem przejęło pogotowie i straż pożarna - powiedział nam mł. bryg. Michał Wieczorek, rzecznik straży pożarnej w Bełchatowie.

Niestety obrażenia 63-latki okazały się na tyle poważne, że mimo reanimacji nie udało się jej uratować. - Poniosła śmierć na miejscu - dodała aspirant Bajor.

- Z naszych informacji wynika, że kobieta nie miała zapiętych pasów. Oczywiście będzie to jeszcze oceniał biegły - powiedział nam bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej straży pożarnej. - Niezmiennie apelujemy o zapinanie pasów. To obowiązek i szansa na to, żeby takie wypadki mogły kończyć się z innym skutkiem - dodał Pawlak.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

OGLĄDAJ: Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek

Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości
NA ŻYWO

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Bełchatów

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaWypadki
Czytaj także:
imageTitle
Hity w Lidze Mistrzów. Zobacz zestaw par 1/8 finału
EUROSPORT
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
WARSZAWA
Obok jeździły samochody
Bili się na skrzyżowaniu, obok przejeżdżały auta. Poszło o dziewczynę
Łomża
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Orban i Fico powołują komisję śledczą w sprawie rurociągu "Przyjaźń"
BIZNES
8 min
pc
"Jestem w szeregu różnych ciał". Czyli co robią posłowie, gdy nie ma ich tam gdzie być powinni?
Sejm Wita
Żbik (Felis silvestris) w górach Taunus w Niemczech
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"
METEO
Premier Włoch Giorgia Meloni
"Włochy zakazały parom homoseksualnym posiadania dziecka"? Zakazały czego innego
Gabriela Sieczkowska
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa z krajami Mercosur tymczasowo wdrożona
BIZNES
Nietypowe zachowanie łabędzia
"Jak ten łabędź pięknie tańczy". Prawda może być dość smutna
Poznań
imageTitle
Media: podwyżka dla Piesiewicza
EUROSPORT
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
BIZNES
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
WARSZAWA
Do pościgu dołączył kierowca ciężarówki
Pościg na autostradzie, do akcji wkroczył on. "Szczególne słowa uznania"
Katowice
Poszukiwani mężczyźni
Koledzy wypłynęli do Szwecji i nie wrócili. Nie dali znać bliskim
Trójmiasto
29‑latek aresztowany po śmiertelnym pobiciu 52‑latka
Zaczęło się od sprzeczki, skończyło na śmierci
Wrocław
pap_20240603_2TS
Utwór Stonesów w filmie "Melania". Czy Mick Jagger dał zgodę?
Kultura i styl
Ukradli gaśnice i rozpylali na przystankach
Rozpylili gaśnicę przy ruchliwej ulicy. Chmura utrudniała widoczność kierowcom
Trójmiasto
shutterstock_2617230829
Medycyna pola walki w polskich szpitalach. WIM chce przeszkolić personel
Zdrowie
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Przemarsze i zgromadzenia. W weekend będą utrudnienia
WARSZAWA
27 0920 safe tusk-0019
Ile na SAFE "skorzystają Niemcy"? Tusk wylicza
Polska
Niemcy, strajk pracowników transportu
Krótsza praca, większe dodatki. W Niemczech rusza dwudniowy strajk
BIZNES
Pogoda na marzec. Jakiej temperatury i jakich opadów się spodziewać
Tak może padać w marcu
Arleta Unton-Pyziołek
Śmiertelny wypadek w Ładnej
Śmierć na starej "czwórce". Ruch wahadłowy koło Tarnowa
Kraków
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
WARSZAWA
imageTitle
20-letni debiutant zapisał się w historii NBA. Rzut w ostatniej sekundzie pogrążył Lakers
EUROSPORT
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
WARSZAWA
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
WARSZAWA
Uratowali mężczyznę i kobietę
Uratowali mężczyznę i kobietę. Leżeli na płonącej kanapie, w domu było pełno dymu
Lublin
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Stopnie alarmowe. Decyzja premiera
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica