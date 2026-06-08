Łódź Uczniowie z Łaska powitali myśliwce F-35. Utworzyli specjalny napis Oprac. Natalia Grzybowska |

Uczniowie z Łaska powitali myśliwce F-35. Utworzyli specjalny napis Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W Łasku trwają przygotowania do oficjalnego powitania myśliwców F-35, które odbędzie się w piątek w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Z tej okazji blisko 500 uczniów łaskich szkół podstawowych utworzyło napis "Łask wita F-35". Akcja odbyła się na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 1.

Łask wita F-35 Źródło zdjęcia: TVN24

Łask wita F-35 Źródło zdjęcia: TVN24

Jak wyjaśniła burmistrz Łaska Monika Mrowińska, miasto od lat 50. jest związane z lotnictwem. Wyjaśniła, że inicjatywa uczniów ma na celu uhonorowanie maszyn.

Zapowiedziała także, że oficjalnym uroczystościom będzie towarzyszyć podpisanie partnerstwa między Łaskiem a amerykańskim Fort Smith, skąd przyleciały polskie myśliwce F-35.

- W tym mieście nasi piloci szkolili się i chcieli, żebyśmy my też nawiązali kontakt z tym miastem. Żeby nasze lokalne społeczeństwo mogło poznać historię i tradycje tego miasta, a także żebyśmy mogli przekazać im to, co jest u nas piękne i zbudować wspólne wartości - wyjaśniła Mrowińska.

Myśliwce przelecą nad Polską

O planowanych uroczystościach mówił także wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W niedzielę na antenie TVN24 podkreślił, że zakup myśliwców został sfinansowany przez polskich podatników.

- Polscy podatnicy kupili te samoloty i godzą się, żebyśmy mogli wydawać tak duże środki na obronność - powiedział.

Jak zapowiedział, 12 czerwca rozpocznie się akcja pod nazwą "Powitanie z Polską". Myśliwce F-35 wystartują z Łasku i wykonają przelot nad kilkoma miastami.

- Polecą do Krakowa nad Wawel, później do Gdańska nad Westerplatte. Później przelecą nad Warszawą wzdłuż Wisły, aby wrócić do Łasku. To będzie taki pierwszy "rajd" po Polsce - zapowiedział Tomczyk.

Dodał, że maszyny zniżą lot nad miastami, aby Polacy mogli zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskich sił zbrojnych.

Do Polski trafią 32 maszyny

Przypomnijmy, że na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów F-35, które będą znane pod nazwą "Husarz". Jak wskazał Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju.

Pod koniec maja do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przybyły 3 pierwsze polskie samoloty. Do końca 2026 r. w Polsce ma być łącznie 14 myśliwców F-35. Całość dostaw maszyn ma się zakończyć w 2029 r.

Polskie Siły Powietrzne otrzymały już 8 samolotów F-35, jednak do tej pory pozostawały one w bazach w USA, gdzie szkolili się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio do Polski.

Źródło: Google Maps

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