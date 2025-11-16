Dr Rafał Piekarski Źródło: TVN24

Olbrzymia instalacja historyczna została zaprezentowana we wtorek w Narodowe Święto Niepodległości w muzeum na placu Wolności w Kutnie. To jej druga odsłona. Pierwsza została zaprezentowana w 2022 roku, wówczas jako obraz olejny. Obecna jest większa od poprzedniej, posiada o wiele więcej detali i - jak podkreślają władze miasta - krystaliczną jakość. - To jest nic innego jak wielka infografika, która przedstawia dzieje Kutna, przedstawia osoby oraz miejsca, które są kojarzone z Kutnem bardzo mocno, które odcisnęły wpływ na miasto, które tutaj, chociażby raz może dwa razy były, ale są wiązane właśnie z tą miejscowością. Nasze miasto może się pochwalić wieloma wybitnymi postaciami, ale niektóre z tych postaci, które tutaj są widoczne, to nie są rodowici mieszkańcy, to są osoby, które tutaj przyjechały, zajrzały na jakiś czas i pozostawiły po sobie ślad. To też są postaci, które urodziły się tutaj, ale wyjechały i zrobiły karierę już poza granicami naszego miasta - przekazał Kamil Klimaszewski z biura prasowego urzędu miasta.

Panorama Historii Kutna 2.0 stworzona z pomocą AI Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Człowiek z włócznią, Napoleon, śpiewaczka i prezydent

Na początku ogromnej, mierzącej 19 metrów długości infografiki widać między innymi człowieka stojącego z włócznią. - To są legendy, bo zaczynamy tutaj od pradziejów i od tego, co działo się w prehistorii - od pierwszych wzmianek historycznych na temat założenia miasta. Ale jak widać dalej, jest Napoleon Bonaparte, który między innymi przebywał w naszym Pałacu Saskim, jest też Andrzej Zamojski, czyli kanclerz koronny, dzięki niemu Kutno ma prawa miejskie. Jest oczywiście najwybitniejsza postać kutnowska, czyli doktor Antoni Troczewski, mamy też Henryka Reymana, który do Kutna został zesłany na chwilę, mamy stadion jego imienia, to jest wybitny polski piłkarz i trener reprezentacji Polski - wymienił Klimaszewski.

Panorama Historii Kutna 2.0 stworzona z pomocą AI Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Panorama Historii Kutna 2.0 stworzona z pomocą AI - na ilustracji z prawej strony Zbigniew Burzyński, wieloletni prezydent miasta Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Dodał, że na infografice pojawiły się dwie nowe postaci ważne dla Kutna. - Pani Agnieszka Mikołajczyk, światowej sławy sopranistka, której już z nami nie ma, oraz Zbigniew Burzyński, wieloletni prezydent Kutna, który odszedł od nas nie tak dawno. Pan prezydent Burzyński został honorowym obywatelem Kutna 11 listopada no i oczywiście musiał znaleźć się tutaj na naszej Panoramie Historii, bo to prezydent, który był najdłużej urzędującym prezydentem w Kutnie - przekazał. Infografika jest wystawą stałą i można ją oglądać cały rok w pawilonie muzeum przy Placu Wolności w Kutnie.

Panorama Historii Kutna 2.0 stworzona z pomocą AI Źródło: Urząd Miasta Kutna

Największa infografika na świecie

Autorem pierwszej (2022 rok) jak i tegorocznej edycji Panoramy Historii jest Rafał Piekarski, kutnianin, doktor ASP w Warszawie. - Najpierw miał tam powstać mural, ale zaproponowałem: zróbmy największą infografikę w dziejach świata. To był mniej więcej 2021 rok w pandemii Covid-19. Zacząłem to robić i zebranie tego wszystkiego - wszystkich elementów, postaci, skomponowanie, narysowanie, namalowanie zajęło mi kilkaset godzin - opowiedział. - W trakcie zaczęła się pojawiać już sztuczna inteligencja i obliczyłem, kiedy ona będzie na tyle silna, żeby te moje rzeczy przeliczyła, wiedziałem, że to będzie jakieś trzy lata od tego momentu, więc tam zawisł taki "digital painting" (konwersja z tradycyjnych form malarstwa i rysunku), taki szkic, który został zaakceptowany, wtedy był dwukrotnie mniejszy niż jest teraz - dodał.

Panorama Historii Kutna 2.0 stworzona z pomocą AI Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Sztuczna inteligencja potraktowana jako partner

Doktor Piekarski już przed rokiem wiedział, że dzieło, które powstało i zostało zaprezentowane, uda się, bo jak mówi "stworzył combo" programów, które przeliczały dotychczasowe szkice i czas powstania infografiki znacząco się skrócił. - To był żmudny proces rekonstrukcyjny, wrzucałem do niej (AI - przyp. red.) rzeczy, pytałem, co ona widzi, ona odpowiadała, ja to poprawiałem, ona coś mi wypluwała, ja znów poprawiałem i wrzucałem do niej, potem wrzucało to do innej sztucznej inteligencji, która przetwarzała obraz. Mniej więcej trzech, czterech programów trzeba było użyć, żeby zrobić jeden element. Sztuczna inteligencja wypuściła mi te wszystkie pliki, te wszystkie postacie i ją ponownie skomponowałem - wyjaśnił grafik. - To wszystko normalnie musiałoby zrobić jedno wielkie studio, a było wykonane przez jedną osobę. Tutaj wydarzyło się to, że za pomocą sztucznej inteligencji - czyli traktując ją jak partnera - byłem w stanie całość wykonać samodzielnie razem z retuszem zdjęć, dopasowaniem kolorów skóry, z oświetleniem. Ten pierwotny szkic zajął około 600 godzin. Natomiast teraz, całość, udało się dopiąć w około 150 godzin - zobrazował wspólną pracę z AI grafik.

Dr Rafał Piekarski Źródło: Urząd Miasta w Kutnie

Kutnowska infografika historyczna może być obecnie jedną z największych na świece. - Nie udałoby się tego wykonać bez sztucznej inteligencji, bo trzeba by było zatrudnić aktorów, porobić zdjęcia. Mógłbym to też malować, ale to by zajęło dwa lata, nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał to robić tak długo samodzielnie - podkreślił. - To jest najprawdopodobniej pierwszy projekt muzealny, gdzie sztuczna inteligencja była całkowicie potratowana jako partner, taki był mój cel - podsumował dr Rafał Piekarski.