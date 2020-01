Radny mówił, że zasiedział działkę i uprawiał zboże. Śledztwo umorzone, bo "gmina nie straciła"

Marcin Szadkowski jest rolnikiem i od 2018 roku radnym w radzie miasta Koluszki (woj. łódzkie). Urzędnicy w zeszłym roku zorientowali się, że samorządowiec nie tylko zasiał pszenicę na ziemi należącej do gminy, ale też domagał się rekompensaty, bo przez suszę plony były zbyt niskie. Sprawa trafiła do prokuratury, ale śledczy właśnie ją umorzyli tłumacząc, że gmina nie poniosła z tego tytułu żadnej straty.

Historię ziemi uprawianej przez radnego PiS Marcina Szadkowskiego po raz pierwszy opisywaliśmy w sierpniu ubiegłego roku, kiedy to rada gminy zdecydowała się wygasić jego mandat. Poszło o to, że radny od lat uprawia działkę przy ul. Okrzei w Koluszkach. W zeszłym roku zasiana była tu pszenica samorządowca. Problem w tym, że - jak twierdzi Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w koluszkowskim magistracie - ziemia przy Okrzei nie należy do radnego, tylko... do gminy.