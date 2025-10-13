Mają po 16 lat, zniknęli na dwa tygodnie. Koniec poszukiwań

O zdarzeniu informuje policja w Koluszkach Źródło: tvn24.pl

Nastolatków poszukiwali funkcjonariusze z komendy powiatowej w Koluszkach od dwóch tygodni - 9 października w godzinach porannych chłopak i dziewczyna wyszli ze swoich domów.

- Od tamtej pory 16-latkowie nie przebywają w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się również z rodziną lub sąsiadami - informowała rzeczniczka miejscowej policji, aspirant Aneta Kotynia.

Dodawała, że zaginieni nie znikali wcześniej z domu i byli dobrymi znajomymi.

Zakończono poszukiwania 16-latków

W piątek, 24 października Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód poinformowała o odnalezieniu nastolatków.

Policja nie podaje więcej szczegółów na temat odnalezienia nastolatków.

