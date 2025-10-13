Mają po 16 lat, zniknęli na dwa tygodnie. Koniec poszukiwań

Nastolatków poszukiwali funkcjonariusze z komendy powiatowej w Koluszkach od dwóch tygodni - 9 października w godzinach porannych chłopak i dziewczyna wyszli ze swoich domów.
- Od tamtej pory 16-latkowie nie przebywają w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się również z rodziną lub sąsiadami - informowała rzeczniczka miejscowej policji, aspirant Aneta Kotynia.
Dodawała, że zaginieni nie znikali wcześniej z domu i byli dobrymi znajomymi.
Zakończono poszukiwania 16-latków
W piątek, 24 października Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód poinformowała o odnalezieniu nastolatków.
❗️❗️❗️Uwaga dwójka 16-latków została odnaleziona, dziekujemy wszystkim za wsparcie, udostepnianie naszych informacji...Posted by Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód on Thursday, October 23, 2025
Policja nie podaje więcej szczegółów na temat odnalezienia nastolatków.
Autorka/Autor: bż, pk/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock