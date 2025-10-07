Zderzenie ciężarówek. Kilkanaście ton kukurydzy na drodze

Zgłoszenie o zderzeniu się ciężarówek służby dostały po godzinie 16 we wtorek.
- 64-letni kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa 38-letniemu kierowcy drugiego pojazdu ciężarowego i doszło do zderzenia - przekazała nam aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Ranny 64-latek trafił do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Utrudnienia
Jedna z ciężarówek przewoziła około 18 ton kukurydzy, która wysypała się na drogę po zderzeniu.
Na drodze krajowej nr 62 wprowadzono ruch wahadłowy.
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KPP Kutno