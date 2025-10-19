Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych

22-latka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku, jak przekazuje aspirant Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, doszło w niedzielę około godziny 13. - Kierowca bmw jechał ulicą Juliusza Słowackiego od strony Piotrkowa w kierunku Radomska. Na przejściu dla pieszych potrącił przechodzącą po pasach kobietę - przekazał policjant.

Poszkodowana po wypadku była przytomna. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował ją do szpitala.

Wyjaśnianie przyczyn

- Na miejscu zabezpieczamy materiał dowodowy na podstawie którego będziemy rekonstruować dokładny przebieg wypadku - zaznacza asp. Kaczmarek.

Policjant dodaje, że na czas pracy policyjnych techników wyłączony jest fragment jezdni, co może powodować utrudnienia w ruchu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD