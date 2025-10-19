Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych

Do wypadku, jak przekazuje aspirant Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, doszło w niedzielę około godziny 13. - Kierowca bmw jechał ulicą Juliusza Słowackiego od strony Piotrkowa w kierunku Radomska. Na przejściu dla pieszych potrącił przechodzącą po pasach kobietę - przekazał policjant.
Poszkodowana po wypadku była przytomna. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował ją do szpitala.
Wyjaśnianie przyczyn
- Na miejscu zabezpieczamy materiał dowodowy na podstawie którego będziemy rekonstruować dokładny przebieg wypadku - zaznacza asp. Kaczmarek.
Policjant dodaje, że na czas pracy policyjnych techników wyłączony jest fragment jezdni, co może powodować utrudnienia w ruchu.
Autorka/Autor: bż/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Małopolska policja