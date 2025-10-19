Logo strona główna
Łódź

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych

Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych (zdj. ilustracyjne)
22-latka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem
Źródło: tvn24.pl
Policja wyjaśnia okoliczności potrącenia 22-letniej kobiety, w którą uderzyło bmw kierowane przez 19-letniego kierowcę. Do wypadku doszło w niedzielę w Kamieńsku (woj. łódzkie). Poszkodowana została śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przewieziona do szpitala.

Do wypadku, jak przekazuje aspirant Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, doszło w niedzielę około godziny 13. - Kierowca bmw jechał ulicą Juliusza Słowackiego od strony Piotrkowa w kierunku Radomska. Na przejściu dla pieszych potrącił przechodzącą po pasach kobietę - przekazał policjant.

Poszkodowana po wypadku była przytomna. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował ją do szpitala.

23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
WARSZAWA

Wyjaśnianie przyczyn

- Na miejscu zabezpieczamy materiał dowodowy na podstawie którego będziemy rekonstruować dokładny przebieg wypadku - zaznacza asp. Kaczmarek.

Policjant dodaje, że na czas pracy policyjnych techników wyłączony jest fragment jezdni, co może powodować utrudnienia w ruchu.

Autorka/Autor: bż/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Małopolska policja

TAGI:
WypadkiDrogi w PolsceRadomskoŁódzkiePolicja
