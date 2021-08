Dwuletnia dziewczynka wpadła do szamba. Śmigłowcem przetransportowano ją do szpitala

W ciężkim stanie jest dwuletnia dziewczynka, która w poniedziałek po południu wpadła do szamba w Głownie (woj. łódzkie). W momencie, kiedy doszło do nieszczęśliwego wypadku, była pod opieką babci. Dziecko do szpitala przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawę wyjaśnia prokuratura.