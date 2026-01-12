85-latka martwa w mieszkaniu. Zatrzymano jej męża

Głowno (woj. łódzkie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 10 stycznia w jednym z mieszkań w Głownie. Rano do małżeństwa seniorów przyszła opiekunka, ale nie mogła dostać się do mieszkania. Zadzwoniła po syna, który przejechał na miejsce i otworzył drzwi do lokalu.

85-latka uduszona

- Syn przyjechał do rodziców i zobaczył, że jego matka nie żyje. Zawiadomił policję. Na miejscu pojawił się prokurator i biegły, który wstępnie po oględzinach stwierdził, że 85-letnia kobieta została uduszona. W mieszkaniu z kobietą przebywał jej 85-letni mąż, który został zatrzymany. Obecnie przebywa w szpitalu, gdzie ma zostać przesłuchany - przekazał tvn24.pl szef Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, prokurator Janusz Tomczak. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok zmarłej. Po jej wynikach 85-latek ma usłyszeć zarzut zabójstwa.

