Samochód w rowie i trzy osoby ranne

Zderzenie dwóch samochodów. Trzy osoby ranne

Starszy kapitan Marek Jeziorski ze straży pożarnej w Radomsku przekazał po godzinie 7, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów. - Trzy osoby zostały poszkodowane, to mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat - poinformował strażak. Na miejscu pracują policjanci. - Doszło tam do nieustąpienia pierwszeństwa przez kierującego peugeotem, który wyjeżdżał z duktu leśnego i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem audi - przekazał asp. Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.