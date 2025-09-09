Śmiertelny wypadek na A2. Zderzyły się dwie ciężarówki i auto pilota

Śmiertelny wypadek na A2 Źródło: KP PSP w Zgierzu

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 3 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Florianki w pow. zgierskim. To odcinek trasy między węzłami Wartkowice i Emilia.

Na jezdni w kierunku Warszawy zderzyły się trzy pojazdy – dwa samochody ciężarowe: tir i zestaw przewożący maszynę budowlaną oraz samochód osobowy będący pilotem zestawu przewożącego maszynę.

Zginął kierowca tira

Jak poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi brygadier Jędrzej Pawlak, w wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł kierowca tira, który najechał na stojące pojazdy. Do szpitala trafił znajdujący się w chwili wypadku poza pojazdem kierowca pilot.

Autostrada A2 jest nieprzejezdna w miejscu wypadku w stronę Warszawy. Policja blokuje wjazd na A2 na węźle Wartkowice. Aby rozładować zator, otworzono bramę awaryjną. Objazd prowadzony jest przez węzeł Wartkowice na drogę wojewódzką nr 703 w kierunku Łęczycy i dalej drogą krajową nr 91 w kierunku Łodzi do węzła Emilia i do wjazdu na A2.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.