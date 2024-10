Auto zmiażdżone. Nie żyje 21-latek

W wypadku, do którego doszło w środę wieczorem w Dzierzgowie (woj. łódzkie), zginął 21-letni kierowca samochodu osobowego. Jego pojazd został kompletnie zmiażdżony przez ciężarówkę, z którą się zderzył.

Do wypadku doszło po godzinie 20 na drodze krajowej 70. – To było zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym, na miejscu zmarł 21-latek kierujący pojazdem – przekazał Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiej straży pożarnej. Jak dodał, kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń.

Na zdjęciach opublikowanych przez strażaków widać, że osobówka została kompletnie zniszczona – samochód praktycznie nie ma maski i prawego boku, a z dachu zostały strzępy. Strażacy musieli wykonać dostęp do kierowcy, by ratownicy mogli się do niego dostać.