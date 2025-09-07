Ich auto znaleźli w stawie. Żałoba po śmierci dwóch strażaków

Do tragedii doszło w miejscowości Drobnice pod Wieluniem w województwie łódzkim Źródło: TVN24

O tragedii informowaliśmy na tvn24.pl niedługo po zdarzeniu. Służby potwierdziły, że ofiary to mieszkańcy powiatu wieluńskiego w wieku 18 i 35 lat. W sobotę późnym wieczorem w mediach społecznościowych strażaków ochotników z Drobnicy znalazła się informacja, że zmarli byli druhami jednostki.

"Prosimy wszystkie jednostki OSP o opuszczenie flagi państwowej do połowy masztu" - zaznaczono we wpisie.

W obliczu tragedii prezes miejscowej OSP nie chciał rozmawiać z dziennikarzami.

- To byli goście od nas, wrażliwi na los innych, dlatego ta strata boli jeszcze bardziej - mówi nam jeden z mieszkańców, których pytamy o to, co się stało.

Zatopione auto

W sobotę o godzinie 7.18 Państwowa Straż Pożarna w Wieluniu dostała zgłoszenie o samochodzie znajdującym się w stawie. Na miejscu strażacy zobaczyli auto leżące w wodzie do góry kołami. Sprowadzili pojazd bliżej brzegu i wydobyli ze środka dwie osoby. Niestety, na ratunek było za późno.

Brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi informował, że staw znajduje się 500-600 metrów od drogi.

Młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi powiedział tvn24.pl, że okoliczności zdarzenia są badane pod nadzorem prokuratorem.

- Na miejscu pracowali policyjni technicy, którzy kompletowali materiał dowodowy. Obecnie jest zbyt wcześnie, żeby mówić o wnioskach - podkreślił Piliński.

W aucie byli dwaj mężczyźni, nie żyją Źródło: KP PSP Wieluń

Przeszukali staw

Do działania zadysponowano również specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Piotrkowa Trybunalskiego. Nurkowie przeszukali cały zbiornik, by sprawdzić, czy ktoś jeszcze mógł się znajdować w zatopionym samochodzie.

Aspirant sztabowy Maciej Dura, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu przekazał, że nikogo więcej nie znaleziono.

Auto wydobyto ze stawu Źródło: KP PSP Wieluń

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

W aucie znaleziono ciała dwóch mężczyzn Źródło: KPP Wieluń