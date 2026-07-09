Łódź Brutalny gwałt na młodej kobiecie w Łodzi. Zmarła, osierociła córkę Oprac. Michał Malinowski |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w Łodzi na Osiedlu Górniak miało dojść do gwałtu, w wyniku którego zmarła kobieta. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Miejską Policji w Łodzi. - Było takie zdarzenie w nocy z 4 na 5 lipca. Mężczyzna miał doprowadzić kobietę do czynności seksualnej, wykorzystując jej bezradność. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala, ale zmarła pomimo udzielonej pomocy medycznej - poinformowała podkomisarz Kamila Sowińska.

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Sprawę wyjaśnia łódzka prokuratura. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi prokurator Paweł Jasiak powiedział w rozmowie z tvn24.pl, że mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 198. Kodeksu karnego, czyli wykorzystania stanu bezradności w celu doprowadzenia do czynności seksualnych.

Łódź. Brutalny gwałt, zatrzymano 63-latka

63-latek został zatrzymany. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Na ten moment grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności, natomiast śledczy będą badać, czy skutek śmiertelny nie jest powiązany z obrażeniami. Wówczas mężczyzna najprawdopodobniej odpowie za zabójstwo w zamiarze ewentualnym.

Mężczyzna jest obywatelem Polski. Poszkodowana to trzydziestokilkuletnia kobieta, która osierociła siedmioletnią córkę.