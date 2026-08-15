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Łódź

Spadł samolot, pilot trafił do szpitala

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Samolot spadł w lesie pod Łowiczem
Wypadek ultralekkiego samolotu pod Łowiczem
Źródło wideo: KP PSP Łowicz/Alarmowy Łowicz
Źródło zdj. gł.: KP PSP w Łowiczu 
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W sobotę przed południem w okolicach wsi Bobrowniki koło Łowicza (Łódzkie) spadł ultralekki samolot. Pilot trafił do szpitala.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło chwilę po godzinie 11. Służby dotarły do wraku około godziny 11.52. Strażacy wydobyli pilota z wraku.

- Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednak obrażeń i został przetransportowany do szpitala - powiedziała nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.

Na miejscu pracują eksperci

Miejsce wypadku pod Łowiczem
Miejsce wypadku pod Łowiczem
Źródło zdjęcia: KP PSP w Łowiczu 

Policjantka dodała, że na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. O wypadku powiadomiona została również Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, a policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku dla badań ekspertów lotniczych.

Samolot spadł w lesie pod Łowiczem
Samolot spadł w lesie pod Łowiczem
Źródło zdjęcia: Alarmowy Łowicz
Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl, pap
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Tagi:
samolotyWypadkiŁódzkie
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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