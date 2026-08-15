Spadł samolot, pilot trafił do szpitala
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło chwilę po godzinie 11. Służby dotarły do wraku około godziny 11.52. Strażacy wydobyli pilota z wraku.
- Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednak obrażeń i został przetransportowany do szpitala - powiedziała nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.
Na miejscu pracują eksperci
Policjantka dodała, że na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. O wypadku powiadomiona została również Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, a policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku dla badań ekspertów lotniczych.
Źródło: tvn24.pl, pap