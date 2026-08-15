Łódź Spadł samolot, pilot trafił do szpitala Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadek ultralekkiego samolotu pod Łowiczem Źródło wideo: KP PSP Łowicz/Alarmowy Łowicz Źródło zdj. gł.: KP PSP w Łowiczu

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Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło chwilę po godzinie 11. Służby dotarły do wraku około godziny 11.52. Strażacy wydobyli pilota z wraku.

- Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednak obrażeń i został przetransportowany do szpitala - powiedziała nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.

Na miejscu pracują eksperci

Miejsce wypadku pod Łowiczem Źródło zdjęcia: KP PSP w Łowiczu

Policjantka dodała, że na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. O wypadku powiadomiona została również Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, a policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku dla badań ekspertów lotniczych.

Samolot spadł w lesie pod Łowiczem Źródło zdjęcia: Alarmowy Łowicz

Źródło: Google Maps