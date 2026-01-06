Maszynista zgłosił brak szyny. 112 centymetrów ubytku

Będzelin. Maszynista zgłosił brak szyny, ubytek miał 112 centymetrów Źródło: OSP Będzelin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę po godzinie 13 maszynista pociągu relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zauważył na torach w miejscowości Będzelin ubytek. - Maszynista zatrzymał pociąg i zgłosił brak szyny. Okazało się, że jest to ubytek o długości 112 centymetrów - powiedziała tvn24.pl Katarzyna Michalska, rzeczniczka PKP PLK.

Ubytek na torach w Będzelinie Ubytek na torach w Będzelinie Źródło: OSP Będzelin Ubytek na torach w Będzelinie Źródło: OSP Będzelin Ubytek na torach w Będzelinie Źródło: OSP Będzelin Ubytek na torach w Będzelinie Źródło: OSP Będzelin

"Nie było ingerencji osób trzecich"

Przez jakiś czas pociąg stał w miejscu, w którym się zatrzymał. Po wykonaniu prowizorycznej wstawki ruszył, przejeżdżając przez uszkodzony fragment z prędkością pięciu kilometrów na godzinę, a następnie odjechał w dalszą podróż.

- Służby ustaliły, że nie było ingerencji osób trzecich, a to, jaka była dokładna przyczyna powstania ubytku, będzie wyjaśniała ekspertyza techniczna. Usterka dotyczy toru numer dwa, który jest zamknięty, ponieważ usterka wymaga naprawy. Ruch na tej linii odbywa się jednotorowo na torze numer jeden. Ruch w tym miejscu nie jest duży i opóźnienia, które mogą wynikać z tej sytuacji, mogą wynieść około pięciu minut - przekazała TVN24 rzeczniczka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD