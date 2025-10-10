Kierująca nie żyje, pasażerka w ciężkim stanie. Jechała z nimi dziewczynka

Do zdarzenia doszło w gminie Aleksandrów Łódzki Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w piątek około godziny 17.48 w Aleksandrowie Łódzkim w powiecie zgierskim. Na drodze krajowej numer 72 zderzyły się czołowo seat ibiza i audi.

Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim Źródło: PSP w Zgierzu

Szczegółowe informacje przekazał nam starszy kapitan Roman Kuzaniak z Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Seatem podróżowały dwie kobiety i dziewczynka. 65-letnia kierująca była reanimowana na miejscu. Niestety, nie odniosło to skutku. Jak mówi Kuzaniak, lekarz pogotowia stwierdził zgon.

Pasażerka seata - 58-letnia kobieta - w stanie ciężkim została zabrana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Z kobietami jechała 14-letnia dziewczynka. - Nic jej się nie stało - mówi Kuzaniak.

Audi podróżowali dwaj mężczyźni, kierowca w wieku 69 lat i 40-letni pasażer. Również nie ucierpieli w wypadku.

- Droga jest całkowicie zablokowana - mówi Kuzaniak.

