Kierująca nie żyje, pasażerka w ciężkim stanie. Jechała z nimi dziewczynka

Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Do zdarzenia doszło w gminie Aleksandrów Łódzki
Źródło: Google Maps
W Aleksandrowie Łódzkim zderzyły się czołowo dwa samochody. Ucierpiały dwie kobiety, które podróżowały seatem. Jedna z nich zmarła, druga jest w ciężkim stanie. Jechała z nimi 14-letnia dziewczynka. Nic jej się nie stało. Bez szwanku z wypadku wyszli także dwaj mężczyźni z audi. Droga krajowa nr 72 jest całkowicie zablokowana.

Do wypadku doszło w piątek około godziny 17.48 w Aleksandrowie Łódzkim w powiecie zgierskim. Na drodze krajowej numer 72 zderzyły się czołowo seat ibiza i audi.

Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Źródło: PSP w Zgierzu

Szczegółowe informacje przekazał nam starszy kapitan Roman Kuzaniak z Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Seatem podróżowały dwie kobiety i dziewczynka. 65-letnia kierująca była reanimowana na miejscu. Niestety, nie odniosło to skutku. Jak mówi Kuzaniak, lekarz pogotowia stwierdził zgon.

Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Źródło: PSP w Zgierzu

Pasażerka seata - 58-letnia kobieta - w stanie ciężkim została zabrana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Z kobietami jechała 14-letnia dziewczynka. - Nic jej się nie stało - mówi Kuzaniak.

Audi podróżowali dwaj mężczyźni, kierowca w wieku 69 lat i 40-letni pasażer. Również nie ucierpieli w wypadku.

- Droga jest całkowicie zablokowana - mówi Kuzaniak.

Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Źródło: PSP w Zgierzu

Autorka/Autor: mag/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP w Zgierzu

