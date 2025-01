Z redakcją Kontaktu 24 skontaktowała się pani Roksana, która utknęła w Koluszkach w pociągu "Śnieżka" z Wrocławia do Warszawy. Przekazała, że pociąg ostatecznie dotarł do stacji Warszawa Centralna chwilę po godzinie 9 rano. - Wyjechaliśmy z Wrocławia planowo o godzinie 18:20, co oznacza, że spędziliśmy w podróży ponad 14 godzin - zaznaczyła.

Była woda, batoniki, a potem kilka godzin ciszy

- Na początku, gdy stanęliśmy w Koluszkach, ludzie byli raczej spokojni. Po około trzech godzinach postoju zjawili się konduktorzy, którzy rozdali wodę i batoniki, a następnie zniknęli i przez kolejne godziny nie było można ich znaleźć, aby dowiedzieć się czegokolwiek na temat postoju i przewidywanego czasu odjazdu. Zamilkły również głośniki. Nie było żadnych informacji. Po jakimś czasie część osób zaczęła się denerwować, co było zrozumiałe. Jeden z panów próbował znaleźć obsługę i dowiedzieć się, jak to jest możliwe, że od kilku godzin nie jesteśmy w stanie uzyskać dosłownie żadnych informacji - relacjonowała.

Brak jakiejkolwiek komunikacji ze strony obsługi pociągu

Kobieta dodała, że przez cały ten czas pasażerowie widzieli inne pociągi jadące po torach obok. - Wszystkie normalnie jechały, natomiast nie dostaliśmy dyspozycji czy propozycji, że można się przesiąść. Z czasem wszyscy byli już wykończeni i większość osób po prostu zasnęła na siedząco, ale im bliżej rana, tym w pociągu zaczął robić się coraz większy gwar, a atmosfera stawała się bardzo gęsta. Pojawiali się też nowi pasażerowie, prawdopodobnie próbujący dostać się tym pociągiem do pracy. W internecie widziałam jakieś informacje, że może na trasie doszło do wypadku z udziałem zwierzęcia, ale my niczego takiego nie słyszeliśmy ani nie widzieliśmy - wyjaśniła. - Muszę przyznać, że jestem mocno zdegustowana całą tą sytuacją, przede wszystkim właśnie przez brak jakiejkolwiek komunikacji ze strony obsługi pociągu z pasażerami - podkreśliła. O komentarz zwróciliśmy się do rzecznika PKP Intercity. Maciej Dutkiewicz poprosił nas o wiadomość e-mail i zapewnił, że odniesie się do sytuacji jak najszybciej.