Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Już jesienią sequel "Social Network". Zwiastun filmu w sieci

|
Jeremy Strong w filmie "The Social Reckoning"
justyna zwiastun
Źródło wideo: Sony Pictures
Źródło zdj. gł.: Sony Pictures Entertainment
Do sieci trafił trailer "The Social Reckoning" Aarona Sorkina, będący kontynuacją hitu "The Social Network". Pierwszy film opowiadał o powstaniu Facebooka, drugi - odkrywa jego mroczną stronę. Bohaterami są sygnalistka, była inżynier Mety, która udostępniła mediom wewnętrzne dokumenty firmy oraz dziennikarz, który je upublicznił. Główne role grają Mikey Madison, Jeremy Allen White i Jeremy Strong.

Jak zapewniają amerykańscy krytycy, "The Social Reckoning" to absolutny pewniak tegorocznego oscarowego sezonu. Już same nazwiska twórców filmu zdają się zresztą upewniać nas w tym.

Nagrodzony w 2010 roku trzema Oscarami "The Social Network" Davida Finchera, w tym za najlepszy scenariusz Aarona Sorkina, opowiadający o kulisach powstania FB i ich twórcy Marku Zuckerbergu, był artystycznym i kasowym przebojem. Jego kontynuację reżyseruje jednak nie Fincher, a autor oryginalnego scenariusza, tym razem w podwójnej roli.

W tej opowieści o mrocznej stronie platformy społecznościowej i zagrożeniach jakie z sobą niesie, główne role grają: nagrodzona Oscarem za "Anorę" Mikey Madison, znany z przeboju "The Bear" Jeremy Allen White oraz gwiazdor "Sukcesji" Jeremy Strong.

Jeremy Strong w filmie "The Social Reckoning" jako Mark Zuckerberg
Jeremy Strong w filmie "The Social Reckoning" jako Mark Zuckerberg
Źródło zdjęcia: Sony Pictures Entertainment

Co wiadomo o fabule "The Social Reckoning"?

Tak naprawdę sequel filmu "The Social Network" jego twórca Aaron Sorkin nazywa "dopiskiem do pierwszego filmu". Na tegorocznym CinemaConie, corocznym zjeździe właścicieli kin wyjaśnił, dlaczego musiał nakręcić kontynuację swojego dramatu z 2010 roku.

- Nie ma takiej dziedziny życia, której algorytm Facebooka by nie dotknął, a jego wpływ ukształtował wszystko. Czas więc powiedzieć więcej - wyjaśniał Sorkin.

Akcja filmu rozgrywa się 16 lat po wydarzeniach z "Social Network". Fabuła skupia się na prawdziwej historii byłej inżynier Facebooka/Mety, Frances Haugen (Madison) i reportera "Wall Street Journal", Jeffa Horwitza (White), których reportaże ujawniły wewnętrzne badania i procesy decyzyjne firmy Zuckerberga, nazwane potem "The Facebook Files" z 2021 roku. Ujawniały one przede wszystkim szkodliwy wpływ Facebooka na nastolatków i jego rolę w rozpowszechnianiu dezinformacji, (choćby dotyczących pandemii COVID-19) oraz treści związanych z przemocą polityczną. Mowa jest również o roli platformy społecznościowej w wydarzeniach z 6 stycznia 2021 roku na Kapitolu.

Ujawnione z pomocą Horwitza, wyniesione przez Haugen raporty wykazały też, że firma była w pełni świadoma szkodliwych skutków społecznych swoich działań, ale nadal przedkładała zysk nad przeciwdziałanie szkodom. Zapowiada to zresztą scena udostępniona w zwiastunie filmu. Stąd prawdopodobnie tytuł filmu "The Social Reckoning", który można przetłumaczyć na język polski jako "społeczne rozliczenie".

Frances Haugen w 2023 roku wydała także książkę pod tytułem "Kobieta, która przeciwstawiła się Facebookowi. Walka o transparentność i odpowiedzialność gigantów technologicznych". Dziś doradza rządom w kwestii bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.

Jeremy Allen White jako Jeff Horwitz
Jeremy Allen White jako Jeff Horwitz
Źródło zdjęcia: Sony Pictures Entertainment

Gwiazdy w obsadzie

Jak pamiętamy, w filmie "The Social Network" główną rolę Marka Zuckerberga zagrał Jessie Eisenberg. Zdobył za nią nawet oscarową nominację. A jednak mimo to nie chciał jej zagrać ponownie, mimo że tym razem to rola drugoplanowa.

Aaron Sorkin, jeden z najzdolniejszych scenarzystów w Hollywood, ale też utalentowany reżyser, nie miał jednak problemów z gwiazdorską obsadą. W sequelu rolę twórcy Facebooka przejął inny, wybitny aktor - Jeremy Strong. Choć znamy go najlepiej za sprawą wielkiej kreacji w serialu HBO "Sukcesja", niedawno zabłysnął nie mniej genialną rolą, za którą otrzymał nominację do Oscara. Mowa o głośnym filmie Ali Abbasiego "Wybraniec", w którym wcielił się w Roya Cohna, republikańskiego doradcę politycznego i prawnika , który niejako "stworzył" i ukształtował młodego Donalda Trumpa.

Strong, który dwukrotnie już pojawiał się w filmach Sorkina, pytany o ten najnowszy mówi: "To jeden z najlepszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytałem. Trafia w sedno naszych czasów, porusza kwestie fundamentalne. Mark to niezwykła postać - fascynująca i złożona. Podchodzę do niej z wielką troską, empatią i obiektywizmem. Z Aaronem nakręciłem dwa filmy 'Proces siódemki z Chicago' i 'Gra o wszystko'. A więc do trzech razy sztuka".

Zapytany, czy rozmawiał z Eisenbergiem na temat kontynuowania jego roli, Strong odpowiedział: "Nie, myślę, że to nie ma nic wspólnego z tym, co ja zamierzam zrobić".

Duet pierwszoplanowy to jak wiadomo, także "gorące" nazwiska rozchwytywanych, młodych gwiazd. Obsadzona w roli Frances Haugen, jedna z najmłodszych w historii laureatek Oscara za rolę pierwszoplanową w "Anorze", Mikey Madison, pokonała wtedy, jak pamiętamy, nawet będącą w życiowej roli Demi Moore ("Substancja"). Niebawem zobaczymy ją w odważnej adaptacji noweli Edgara Allana Poego pod tytułem "Maska czerwonej śmierci". Plotka głosi, że ma także zagrać w kolejnym filmie Martina Scorsese.

Starszy od niej o osiem lat, 35-letni Jeremy Allen White ma na koncie aż trzy Złote Globy. Wszystkie za rewelacyjną rolę w serialu "The Bear", w którym jako szef kuchni nie dał żadnych szans rywalom do nagrody. Znakomitą kreację stworzył także w biograficznym dramacie "Springsteen: Ocal mnie od nicości", w którym zagrał wielkiego muzyka. Nawet sam bohater filmu, zwykle kapryśny, pochwalił jego pracę, nie mówiąc o krytykach i widzach.

Brak oscarowej nominacji dla aktora był zaskoczeniem, ale wszystko przed nim. "The Social Reckoning" do kin trafi 9 października.

Mikey Madison, na zdjęciu w filmie "Anora" Seana Bakera
Mikey Madison, na zdjęciu w filmie "Anora" Seana Bakera
Źródło zdjęcia: UIP
Źródło: "Variety", "The Hollywood Reporter", tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Film
Justyna Kobus
Justyna Kobus
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Mundial 2026
Trzeci najdroższy mundial organizują trzy kraje. Eksperci: organizacja staje się za droga dla jednego państwa
BIZNES
Thomas Rose
Ambasador Rose o Polsce: Ameryka lubi silnych sojuszników
Karetka na sygnałach dachowała
Karetka na sygnałach dachowała. Dwie osoby w szpitalu
Rzeszów
Nawrocki Lask
Przyjęcie F-35. Uroczystości z udziałem prezydenta
RELACJA
Głosowanie w Sejmie (zdjęcie ilustracyjne)
Zapadła decyzja. Będzie nowa mniejszość narodowa w Polsce
Szczecin
Księżniczka Bajrakitiyabha
Księżniczka Bha nie żyje. Przez ponad trzy lata była w śpiączce
Świat
F-35 startuje z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Myśliwce do "najtrudniejszych misji". "Ze szkolenia wychodziliśmy w szoku"
Wieczór kawalerski i bójka w centrum
Wieczór kawalerski i bójka. Poszło o kobietę
WARSZAWA
Giżycko
Urodziny TVN24 w Giżycku. Jaka będzie pogoda
METEO
Polska "zmieni się nie do poznania"? Cztery fakty o pakcie migracyjnym
Pakt migracyjny wchodzi w życie. Co to oznacza dla Polski
Michał Istel
Elon Musk
SpaceX z debiutem na Nasdaq. Elon Musk może zostać pierwszym bilionerem
BIZNES
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota spadają, nie ma powodów do optymizmu. "Niezwykle ryzykowne"
BIZNES
Samochód uderzył w drzewo w Starym Bukowcu. Kierowca zginął w płonącym aucie
Samochód uderzył w drzewo i stanął w ogniu. Jedna osoba nie żyje
Trójmiasto
Donald Trump i Karol Nawrocki w Gabinecie Owalnym
Nawrocki i Trump porozmawiają w "cztery oczy". Przydacz o szczegółach wizyty
Świat
imageTitle
Wyszarpali pole position, ale długo się nie cieszyli
EUROSPORT
Znieważył policjanta w sieci, usłyszał wyrok
Obraził policjanta, pokazał jego wizerunek w sieci. Jest wyrok
Wrocław
Tornado przetacza się przez Illinois
Wielka trąba powietrzna wirowała nad polem
METEO
Lutoryż
Płody zakopane na posesji pod Rzeszowem. Nowe informacje
Rzeszów
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ropa naftowa tanieje. Nadzieje na porozumienie rosną
BIZNES
imageTitle
Courtois zaskoczył przed pierwszym meczem. "Rozważam przekazanie pałeczki"
EUROSPORT
F-35 nad Polską
Przelot F-35. Czekamy na wasze zdjęcia!
imageTitle
Legenda polskiego kolarstwa zmarła w dniu 75. urodzin
EUROSPORT
Bartłomiej Starosta
Tysiąc wakatów. Członek KRS: to nie jest nasza wina
JEDEN NA JEDEN
Studenci UW będą się uczyć Szpitalu Południowym
Radny zarobił blisko 1,6 miliona. Ma 29 lat, jest lekarzem w trakcie specjalizacji
Tomasz Mikulicz
Deszcz, ulewy
Dwa deszczonośne fronty nad Polską. Tak będą wędrować
METEO
imageTitle
Rosyjska flaga na stadionie podczas meczu otwarcia mistrzostw
EUROSPORT
imageTitle
Piłkarze w szoku po słowach sędziego. Ich miny mówią wszystko
EUROSPORT
42 min
social media - Primakov shutterstock_2525875883_1
Telegram to wstęp do "mrocznego internetu". Wszystkie tajemnice aplikacji
Czas przyszły
Dan Jarvis został nowym ministrem obrony Wielkiej Brytanii
Sojusznik Polski ma nowego ministra obrony
Świat
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto. Wygrana jest ogromna
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica