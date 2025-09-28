Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Statuetka "swoje waży". To "ciężar pracy całej ekipy filmowej"

Wittenberg
Ewelina Wittenberg rozmawiała z ekipą filmu "Ministranci"
Źródło: TVN24
Tak jak każde kino może być o buncie, tak każde kino może być o wierze. Pytanie tylko, w co ta wiara jest - powiedział w rozmowie z Eweliną Witenberg reżyser nagrodzonego Złotymi Lwami filmu "Ministranci" Piotr Domalewski.

Zakończył się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najważniejszą nagrodę Konkursu Głównego - Złote Lwy - otrzymał film "Ministranci" Piotra Domalewskiego. Film doceniony został również Nagrodą Publiczności. Ponadto sam Domalewski nagrodzony został za scenariusz, a Agnieszka Glińska za montaż.

Z twórcami nagrodzonego filmu rozmawiała dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg.

Gdyńskie Złote Lwy dla "Ministrantów". Lista laureatów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdyńskie Złote Lwy dla "Ministrantów". Lista laureatów

"Jest na tej statuetce ciężar pracy całej ekipy filmowej"

- Ja przez dłuższy czas trzymałem tę piękną statuetkę i chciałbym powiedzieć, że gdybym śnił, to jest ten moment, kiedy bym się obudził - odparł Bruno Błach-Baar, odtwórca jednej z głównych ról. - Swoje waży i na pewno jest na tej statuetce ciężar pracy całej ekipy filmowej - dodał.

- Ja nie mam pojęcia, co czuję. Za dużo się tu dzieje - wyznał reżyser filmu Piotr Domalewski. Pierwsze Złote Lwy filmowiec otrzymał za obraz "Cicha Noc". - Czy to jest jakaś opatrzność, czy po prostu te tematy trafiają do publiczności - zapytała Witenberg.

- Moje dziedzictwo kulturowe jest silnie związane z religią, bo w takich stronach się wychowałem, w takiej rodzinie się wychowałem. Wydaje mi się, że jak na to spojrzeć szerzej, to każdy film nie jest o jakiejś religii, tylko ktoś wierzy w literaturę i ją czci, ktoś wierzy w muzykę i ją czci, a ktoś wierzy w jakąś siłę nadprzyrodzoną, czy w Boga - mówił reżyser.

- Tak jak każde kino może być o buncie, to tak każde kino może być o wierze. Pytanie tylko, w co ta wiara jest - dodał.

Wittenberg
Wittenberg
Źródło: TVN24
50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - nagrodzeni
Twórcy filmu "Ministranci" - Złote Lwy
Twórcy filmu "Ministranci" - Złote Lwy
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Agnieszka Holland - "Ministranci" (Srebrne Lwy)
Agnieszka Holland - "Ministranci" (Srebrne Lwy)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Sebastian Pańczyk - "Północ Południe" (najlepszy debiut reżyserski lub drugi film)
Sebastian Pańczyk - "Północ Południe" (najlepszy debiut reżyserski lub drugi film)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Filip Wiłkomirski - "Brat" (profesjonalny debiut aktorski)
Filip Wiłkomirski - "Brat" (profesjonalny debiut aktorski)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Teresa Bagińska, Michał Bagiński - "Wielka Warszawska" (najlepszy dźwięk)
Teresa Bagińska, Michał Bagiński - "Wielka Warszawska" (najlepszy dźwięk)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Ewa Braun (Platynowe Lwy)
Ewa Braun (Platynowe Lwy)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Idan Weiss - "Franz Kafka" (najlepsza główna rola męska)
Idan Weiss - "Franz Kafka" (najlepsza główna rola męska)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Agnieszka Glińska - "Ministranci" (najlepszy montaż)
Agnieszka Glińska - "Ministranci" (najlepszy montaż)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (najlepsza druga rola kobieca)
Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (najlepsza druga rola kobieca)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Piotr Szulc "Steez83" - "Trzy miłości" (najlepsza muzyka)
Piotr Szulc "Steez83" - "Trzy miłości" (najlepsza muzyka)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Piotr Domalewski "Ministranci" (Złote Lwy, najlepszy scenariusz, nagroda publiczności)
Piotr Domalewski "Ministranci" (Złote Lwy, najlepszy scenariusz, nagroda publiczności)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński - "Chopin, Chopin!" (najlepsza scenografia)
Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński - "Chopin, Chopin!" (najlepsza scenografia)
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz
Grażyna Torbicka i Zbigniew Zamachowski
Grażyna Torbicka i Zbigniew Zamachowski
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Film
Czytaj także:
Ulewy na Kubie
Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata
METEO
Książę Harry przed sądem w Londynie na rozprawie apelacyjnej ws. ochrony
Książe Harry dementuje plotki po wizycie u króla. "Czysta fikcja"
Świat
Trasa przechodzenia huraganu Humberto
Wiatr do 260 km/h. Huragan Humberto przybrał na sile
METEO
Teheran, Iran
Sankcje wobec Iranu znów obowiązują. Przywrócone po 10 latach
Świat
imageTitle
Błysk Pajor w derbach Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Polska - Czechy w meczu o brązowy medal mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Kolejny błysk formy polskiego skoczka. Został liderem cyklu
EUROSPORT
Głosowanie w Kiszyniowie
Trwają wybory w Mołdawii. "Moskwa zaakceptuje tylko dwa scenariusze"
Świat
Donald Trump podczas posiedzenia jego gabinetu
"Świętowanie zbrodni to nie patriotyzm". Indianie potępiają decyzję Pentagonu
Świat
W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne
Wybory w Mołdawii, porażka siatkarzy, Hołownia o swojej przyszłości
TO WARTO WIEDZIEĆ
Polskie myśliwce
Polskie i sojusznicze samoloty poderwane
Polska
Jesień, pogoda
Niedziela jednym da słońce, a innym chmury
METEO
Rodzenie ze znieczuleniem
Porody ze znieczuleniem. Jest postęp, ale...
Katarzyna Górniak
imageTitle
Polka wskazała przyczynę niepowodzenia. "Nikt nie chciał przejąć inicjatywy"
EUROSPORT
imageTitle
Mizerny hit ekstraklasy. Cracovia uratowała się w końcówce
EUROSPORT
Piotr Domalewski "Ministranci" (Złote Lwy, najlepszy scenariusz, nagroda publiczności)
Gdyńskie Złote Lwy dla "Ministrantów". Lista laureatów
Kultura i styl
Donald Trump
Trump zapowiada wysłanie wojska do miasta "zdewastowanego wojną"
Polska
imageTitle
Fabiański ma nowego trenera
EUROSPORT
Góra lodowa A23a. Zdjęcie satelitarne z 11 września 2025 roku
Ostatnie chwile niegdyś największej góry lodowej świata
METEO
imageTitle
Borussia odpowiedziała Bayernowi. Dziesięć goli w meczu drużyny Polanskiego
EUROSPORT
Pietruszka naciowa
Rolnicy nacięli się na nać. Będzie pozew
Dominika Ziółkowska
Donald Tusk, Radosław Sikorski
Sikorski o zastąpieniu Tuska: nie mam najmniejszych ambicji
Polska
imageTitle
Piast z pierwszą wygraną w lidze. Odwrócił losy meczu
EUROSPORT
Niebezpiecznie na Atlantyku
Stany Zjednoczone przygotowują się na ulewy, osuwiska i powodzie
METEO
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski
Sikorski o tym, co uzgodnił z Nawrockim
Polska
KARUR
Panika w tłumie. Kilkadziesiąt osób nie żyje
Świat
imageTitle
Drużyna Israel-Premier Tech wykluczona z wyścigu
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o rosyjskich prowokacjach. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło"
Polska
imageTitle
Faworyt pokonany w szkockim półfinale British Open
EUROSPORT
Lotnictwo cywilne
Policzek dla Rosji. Zabrakło jej poparcia, chciała powtórnego głosowania
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica