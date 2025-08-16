"Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia". Zespół BeMy zagra w Sopocie

Zespół BeMy w TVN24: Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gośćmi programu "Wstajesz i weekend" w TVN24 byli członkowie polsko-francuskiego zespołu BeMy - Mattia Rosinski, Elie Rosinski i Wojciech Trusewicz. Grupa wystąpi na tegorocznym Top of the Top Sopot Festival.

- Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia. Mamy dużo wpływów z Anglii, indie rockowych, ale myślę, że wyrobiliśmy już własne brzmienie - mówili muzycy.

W czasie studiów w Londynie członkowie zespołu zaprzyjaźnili się z piosenkarzem Edem Sheeranem. - Jest luźnym gościem - stwierdzili. - Przed wyjściem na scenę, jesteśmy z nim na backstage'u i sobie rozmawiamy, on zaraz wychodzi, żeby grać pełen stadion przez 2 i pół godziny, a tu wyjmuje jakieś spodnie z walizki, nawet niewyprasowane, i je zakłada - opowiadali goście TVN24, podkreślając, że brytyjski gwiazdor bardziej skupia się na muzyce niż na tym, jak wygląda.

Zespół gra obecnie jako support Eda Sheerana we Wrocławiu. - Niesamowite jest to miasto. Naprawdę jest przecudowne - zachwycali się artyści. - Niestety nie będziemy mieli wystarczająco czasu, żeby je pozwiedzać, ponieważ jutro o 7 rano mamy transfer do Sopotu, żeby zacząć próby do Top of the Top Festival, który otwieramy w poniedziałek - mówili muzycy.

- Cała nasza rodzina jest z Trójmiasta, ze strony ojca z Sopotu i ze strony mamy z Gdańska. Całe dzieciństwo tam spędziliśmy. To miejsce jest bardzo blisko naszego serducha - wyznali.

Cała rozmowa z zespołem BeMy w TVN24 Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD