Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia". Zespół BeMy zagra w Sopocie

BEMY
Zespół BeMy w TVN24: Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia
Źródło: TVN24
- Trójmiasto to miejsce bardzo bliskie naszemu sercu - mówili w TVN24 członkowie zespołu BeMy, który wystąpi już w poniedziałek na festiwalu w Sopocie. Opowiedzieli także o swojej muzycznej drodze i znajomości z Edem Sheeranem.

Gośćmi programu "Wstajesz i weekend" w TVN24 byli członkowie polsko-francuskiego zespołu BeMy - Mattia Rosinski, Elie Rosinski i Wojciech Trusewicz. Grupa wystąpi na tegorocznym Top of the Top Sopot Festival.

- Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia. Mamy dużo wpływów z Anglii, indie rockowych, ale myślę, że wyrobiliśmy już własne brzmienie - mówili muzycy.

Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią

W czasie studiów w Londynie członkowie zespołu zaprzyjaźnili się z piosenkarzem Edem Sheeranem. - Jest luźnym gościem - stwierdzili. - Przed wyjściem na scenę, jesteśmy z nim na backstage'u i sobie rozmawiamy, on zaraz wychodzi, żeby grać pełen stadion przez 2 i pół godziny, a tu wyjmuje jakieś spodnie z walizki, nawet niewyprasowane, i je zakłada - opowiadali goście TVN24, podkreślając, że brytyjski gwiazdor bardziej skupia się na muzyce niż na tym, jak wygląda.

Zespół gra obecnie jako support Eda Sheerana we Wrocławiu. - Niesamowite jest to miasto. Naprawdę jest przecudowne - zachwycali się artyści. - Niestety nie będziemy mieli wystarczająco czasu, żeby je pozwiedzać, ponieważ jutro o 7 rano mamy transfer do Sopotu, żeby zacząć próby do Top of the Top Festival, który otwieramy w poniedziałek - mówili muzycy.

- Cała nasza rodzina jest z Trójmiasta, ze strony ojca z Sopotu i ze strony mamy z Gdańska. Całe dzieciństwo tam spędziliśmy. To miejsce jest bardzo blisko naszego serducha - wyznali. 

Cała rozmowa z zespołem BeMy w TVN24
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaSopot
Czytaj także:
"Kary za korzystanie z własnej studni!?" Duże uproszczenie
"Kary za korzystanie z własnej studni"? Ministerstwo: "trwa analiza problemu"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin po wylądowaniu na Alasce
Czerwony dywan i zielone światło dla Putina. "Wszyscy byli zaskoczeni"
Świat
Konferencja Władimira Putina i Donalda Trumpa
"Artykuł 5." dla Ukrainy? Media o propozycji "za zgodą Putina"
Świat
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Kłopoty tysięcy firm. Niepokojące dane
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: gra o przyszłość Ukrainy weszła w decydującą fazę
Polska
Andrzej Mroczek
Były funkcjonariusz o zatrzymaniu 17-letniej Victorii: policjantów zjadła rutyna
Polska
imageTitle
Świątek rozbawiła kibiców po awansie i dała im do myślenia
EUROSPORT
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
WARSZAWA
Zełenski
Zełenski zabrał głos. "Należy utrzymywać presję na Rosję, dopóki trwa agresja"
Świat
Plaża nad Bałtykiem
Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody
METEO
imageTitle
Radość w Barcelonie. Zgłoszono ważnych piłkarzy
EUROSPORT
Policja zatrzymała partnera 44-latki zaatakowanej nożem (zdj. ilustracyjne)
Zwłoki 66-latki w mieszkaniu. Zatrzymano jej syna
Katowice
unia europejska ukraina flaga flagi shutterstock_2177089329
"Ważny postęp". Europejscy przywódcy o spotkaniu Trump-Putin
Świat
shutterstock_1384674644
Sytuacja "wymknęła się spod kontroli". Sieć handlowa reaguje
BIZNES
Pożar hotelu w Starachowicach
Pożar hotelu. Jest apel o nieotwieranie okien
Kielce
Wypadek w miejscowości Szczuki (województwo łódzkie)
Zderzenie dwóch aut. Ranną kierującą zabrał śmigłowiec ratowniczy
Łódź
Mieszkańcy północno-zachodniego Pakistanu oceniają skutki powodzi
"To było jak koniec świata". Trwają poszukiwania zaginionych
METEO
imageTitle
Trener Grbić zrezygnował z dwóch siatkarzy. Węższy skład przed MŚ
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
WARSZAWA
Jest pierwsza ofiara pożaru traw na Mazowszu (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe
METEO
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
WARSZAWA
imageTitle
Udane występy Polek w Wiśle. Rekordowa Twardosz
EUROSPORT
Trzeba było uśpić konia
Wiózł konie w przyczepce, wjechał w niego bus
Łódź
Przelotny deszcz
Czeka nas pogodowy miszmasz
METEO
imageTitle
Rasistowski skandal w meczu Liverpoolu. "Nie wiem, jak mógł dalej grać i strzelać takie gole"
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
WARSZAWA
imageTitle
Żyła o nowym formacie w skokach. "Nic skomplikowanego"
EUROSPORT
Poszukiwania trwały przez cztery dni
Tragiczny finał poszukiwań. Z Warty wyłowiono ciało
Lubuskie
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Rewolucja w sklepach. "Klient ma prawo żądać gotówki"
BIZNES
Putin i Trump rozpoczęli spotkanie na Alasce
Jest oświadczenie europejskich liderów po rozmowie Trump-Putin
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica