Zamieszanie wokół Ye i Bianki Censori na Grammy 2025

Page Six zwraca z kolei uwagę na podobieństwo stylizacji Censori i Ye z Grammy do okładki albumu "Vultures", powstałego we współpracy z Ty Dolla Sign. Ubrany na czarno Ye stoi tam obok odwróconej tyłem do kamery, niemal nagiej Censori. To właśnie z "Vultures" pochodzi utwór "Carnival", za który nominowany do tegorocznych Grammy był Ye.