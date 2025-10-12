"Nieporównywalna", "jej duch będzie żył wiecznie na ekranie". Wspominają Diane Keaton

Jak podał magazyn "People", amerykańska aktorka, reżyserka, producentka filmowa, zdobywczyni Oscara, zmarła w sobotę w Kalifornii. Miała 79 lat. Wspominają ją m.in. Akademia Filmowa, wydawnictwo, z którym współpracowała czy piosenkarka Belinda Carlisle, dla której wyreżyserowała dwa teledyski.
"Niektórzy aktorzy grają emocje. Diane Keaton w nich żyła" - napisano na profilu Akademii Filmowej. "Diane Keaton uosabiała sprzeczności człowieczeństwa: zabawna i krucha, bystra i posiniaczona, zawsze do bólu szczera. Przez dekady wypełniała każdy kadr ciepłem, dowcipem i zachwytem" - dodano.
We wpisie Akademii czytamy, że "jej duch będzie żył wiecznie na ekranie i w sercach tych, którzy widzieli w niej siebie".
"Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem nieporównywalnej Diane Keaton, ikony, której wpływ obejmował film, modę i design" - czytamy w poście wydawnictwa Rizzoli, z którym współpracowała aktorka. "Była zawsze sobą i pod każdym względem: niezwykle troskliwa, bardzo zabawna, hojna aż do przesady, zawsze pracowita i po prostu wierna ludziom. Łączyła nas pasja do architektury - o której opublikowała trzy przełomowe książki - i do mody, jej krawiecka przygoda była tematem jej ostatniej książki" - napisał dołączony do wpisu wydawca Charles Miers.
Wspominają Diane Keaton. "Strata łamiąca serce"
Piosenkarka Belinda Carlisle napisała o Keaton, że była "utalentowana i stanowiła ogromną częścią jej kariery". Przypomniała też, że wyreżyserowała teledyski do piosenek "Heaven Is A Place On Earth" i "I Get Weak". "Była dobra i ekscentryczna, a ja miałam szczęście, że mogłam ją poznać. To wielka strata. Spoczywaj w pokoju Diane, będziemy za tobą tęsknić" - dodała.
Aktor Michael Douglas stwierdził, że odejście Diane Keaton to "łamiąca serce strata jednej z największych ikon naszej branży". "Mam tak wiele miłych wspomnień ze współpracy z Diane podczas kręcenia naszego filmu 'Razem czy osobno?' blisko 12 lat temu. Wysyłam najgłębsze wyrazy kondolencji rodzinie Keaton podczas tych trudnych chwil" - napisał na Instagramie.
"Zmarła genialna, piękna, niezwykła Diane Keaton. Nie jestem w stanie wyrazić tego, jak bardzo mnie to zasmuciło. Była przezabawna, w pełni oryginalna i zupełnie nieskalana podstępem" - wspomina piosenkarka, aktorka Bette Midler.
