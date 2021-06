"Hey Joe" na tysiąc gitar. We Wrocławiu po raz dziewiętnasty próbowali pobić rekord

Gitarowe święto rozpoczęło się o godzinie 12. Aby zagrać we Wrocławiu w Największej Gitarowej Orkiestrze Świata należało się wcześniej zarejestrować w sieci. Wystarczyło mieć ze sobą gitarę lub inny instrument strunowy i znać pięć akordów potrzebnych do zagrania utworu "Hey Joe". Ci, którzy nie mogli pojawić się we Wrocławiu, mogli dołączać do imprezy online. Jak poinformowali organizatorzy, do wspólnego grania przyłączyli się gitarzyści z całej Polski i świata – od Koszalina i Legnicy, przez Londyn, po Kanadę i Australię.