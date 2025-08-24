Logo strona główna
Kultura i styl

Woody Allen na festiwalu filmowym w Moskwie? Rosyjskie media o liście gości

Woody Allen skończył 81 lat
Woody Allen w Wenecji (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters
Amerykański reżyser Woody Allen ma być gościem tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie - podał rosyjski "The Moscow Times". Legenda amerykańskiego kina ma uczestniczyć w wydarzeniu zdalnie. Agent legendy kina nie komentuje sprawy.

Festiwal, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku z inicjatywy władz Moskwy, ma promować rosyjską stolicę jako międzynarodowe centrum filmowe. Wydarzenie rozpoczęło się w sobotę i potrwa do środy. Woody Allen jako gość honorowy ma wystąpić w niedzielę w sekcji "Legendy Światowego Kina". Według mediów rosyjskich, nie pojawi się w Moskwie osobiście, ale weźmie udział w rozmowie online.

"Woody Allen, którego dzieła stały się kulturowymi symbolami i znakiem rozpoznawczym kina autorskiego, po raz pierwszy otworzy się przed rosyjską publicznością w tym formacie" - napisali organizatorzy. Wystąpienie Allena ma mieć formułę "wykładu-dialogu", oferującego "refleksje na temat filmu i życia, wyborów, inspiracji i uczciwości w zawodzie filmowca" - czytamy na stronie festiwalu.

Woody Allen
Woody Allen
Źródło: Shutterstock

Kontrowersyjna decyzja

Na razie o obecności Allena na moskiewskim festiwalu donoszą głównie rosyjskie media. "The Moscow Times" zaznacza, że Agent reżysera nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Jeżeli udział amerykańskiego filmowca w rosyjskim festiwalu się potwierdzi, z pewnością wzbudzi to spore kontrowersje w świecie kultury, zarówno z uwagi na kontekst polityczny - trwająca rosyjska inwazja w Ukrainie - jak i listę gości, na której widnieje między innymi znany serbski reżyser Emir Kusturica, sympatyk Władimira Putina, od lat utrzymujący z nim bliskie relacje. W ubiegłym roku reżyser spotkał się z rosyjskim dyktatorem, by omówić plany realizacji filmu na podstawie powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. W trakcie spotkania podziękował Putinowi za "osobistą sprawiedliwość historyczną, którą Słowianie zawsze mieli". 

Allen jest zdobywcą czterech Oscarów. Jego osiągnięciom towarzyszą jednak kontrowersje dotyczące życia prywatnego. Przeszło trzy dekady temu został oskarżony przez byłą partnerkę Mię Farrow o molestowanie seksualne ich adoptowanej córki Dylan. Sama Dylan jako dorosła kobieta także opowiedziała o przemocy ze strony przybranego ojca.

pc

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: The Moscow Times, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
RosjaFilmMoskwa
