Mila Kunis i Ashton Kutcher: "Mówimy dzieciom, że są w połowie Ukraińcami"

Pochodząca z Ukrainy aktorka Mila Kunis i jej mąż Ashton Kutcher kładą duży nacisk na to, by mówić dzieciom o ich ukraińsko-amerykańskich korzeniach. "To niesamowite łączyć w sobie wiele kultur. Piękna rzecz, którą warto doceniać. Nie musimy być wszyscy tacy sami" - podkreśla aktorka.

Aktorka Mila Kunis urodziła się w 1983 roku w Czerniowcach, mieście położonym w południowo-zachodniej Ukrainie. Wtedy była to Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka. Jako dziecko wyemigrowała z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Dorastanie w zupełnie innej kulturze nie sprawiło jednak, że Mila zapomniała o swoich korzeniach, choć też nie przywiązywała do nich wielkiej wagi. - Nie znam języka ukraińskiego. Kiedy mieszkałam w Ukrainie, była jeszcze "pod parasolem" ZSRR, więc mówiłam po rosyjsku, wszyscy mówiliśmy - opowiada. - Moje dzieci też rozumieją rosyjski, bo tak rozmawiam z rodzicami. Nigdy nie uważałam, że to coś złego, pomyślałam po prostu, że dobrze jest znać inny język. To wszystko. Kiedyś nie sądziłam, że kultura kraju, z którego pochodzę, ma tak duże znaczenie. Teraz mam na to zupełnie inny pogląd.