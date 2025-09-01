Jako nastolatka została zaatakowana w pociągu. Przyszła królowa broniła się butem

Sytuacja została opisana w nowej książce pt. "Power and the Palace", której fragmenty publikowane są w brytyjskiej gazecie "Times", a która w całości ma się ukazać 11 września. Autorem jest Valentine Low, były korespondent czasopisma ds. rodziny królewskiej.
Kamila broniła się butem
Jak opisuje Low, ponad 60 lat temu, gdy 78-letnia dziś Kamila miała 16 lub 17 lat, doświadczyła nieprzyjemnej sytuacji podczas podróży pociągiem. Dojeżdżając na stację Paddington w Londynie, padła ofiarą próby napaści o charakterze seksualnym. Obcy mężczyzna miał ją dotykać i zachowywać się w sposób nieprzyzwoity.
Według Lowa królowa opowiedziała tę historię byłemu premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi w 2008 roku, kiedy był on burmistrzem Londynu. Za pośrednictwem współpracownika ds. komunikacji opowieść trafiła także do niego.
Z tych relacji wynika, że nastoletnia Kamila, by rozprawić się z napastnikiem, zdjęła buta i go uderzyła. W rozmowie z Johnsonem miała przyznać, że właśnie tak kazała jej postąpić matka, w razie gdyby kiedyś znalazła się w podobnej sytuacji. Następnie zgłosiła zajście pracownikom stacji w Londynie. Mężczyzna został zatrzymany.
Żona króla Karola III od wielu lat angażuje się w pomoc ofiarom przemocy seksualnej i domowej. O opisanym zdarzeniu nigdy dotąd nie mówiła publicznie.
