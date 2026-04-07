Znany raper postrzelony na parkingu przed hotelem

Raper Offset

Informację o postrzeleniu rapera potwierdził jego rzecznik w rozmowie z mediami. W oświadczeniu przekazał, że muzyk jest "pod obserwacją" w szpitalu. Źródło portalu TMZ przekazało, że Offset "ma się dobrze".

Dochodzenie w sprawie prowadzi policja z Seminole. Jak informuje, w związku z incydentem na parkingu przed budynkiem hotelu i kasyna zatrzymano dwie osoby. "Miejsce jest bezpieczne i nie ma zagrożenia dla społeczeństwa" - czytamy w komunikacie policji. Szczegóły dotyczące wydarzeń poprzedzających strzały nie są jednak znane.

Związek z Cardi B i śmierć kolegi z zespołu

34-letni Offset (właściwie Kiari Kendrell Cephusma) w dorobku ma kilka albumów i kilkanaście milionów słuchaczy w serwisach streamingowych. Jego ostatnia płyta "Haunted by Fame" ukazała się w ubiegłym roku. Prywatnie ma trójkę dzieci z raperką Cardi B, z którą przez kilka lat był w związku małżeńskim.

W przeszłości Offset, wraz z raperami Takeoffem i Quavo, współtworzył słynne hiphopowe trio Migos, które wykreowało takie hity jak "Versace", "Fight Night" czy "Look at My Dab". Jak przypomniały media jeden z członków grupy zginął przed ponad trzema laty. Takeoff (właśc. Kirshnik Khari Ball) został śmiertelnie postrzelony w czasie prywatnej imprezy w Houston w listopadzie 2022 roku. Oskarżony o zabójstwo 28-latka Patrick Clark utrzymuje, że jest niewinny i stanie przed sądem w listopadzie - podaje "Houston Chronicle".

