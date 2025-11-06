Raper opuścił więzienie i przeprasza mężczyznę, którego postrzelił

Las Vegas na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Raper Blueface udzielił wywiadu niecałą dobę po wyjściu z więzienia, gdzie spędził 14 miesięcy, a wcześniej kilka miesięcy w areszcie. W rozmowie na livestreamie u rapera DDG 28-latek stwierdził, że żałuje czynu, przez który trafił za kratki - w 2023 roku postrzelił mężczyznę w Las Vegas.

Raper w wywiadzie: przepraszam bracie

- Mogłem po prostu zostać w domu. Nie musiałem iść tamtego wieczoru do klubu, złapać tego faceta i do niego strzelić - mówił Blueface. Publicznie przeprosił też swoją ofiarę. - Przepraszam bracie - mówił, patrząc prosto w kamerę. - Nie chciałem cię postrzelić. Jeśli to widzisz, wybacz mi stary. To prawdziwe przeprosiny - dodał. Stwierdził również, że w więzieniu uczestniczył w zajęciach, które pomogły mu opanować temperament.

Blueface Źródło: Shutterstock

Do zdarzenia doszło przed Euphoric Gentleman's Club w Las Vegas w 2022 roku. Ofiarą był Kentavious Traylor, którego kula trafiła w lewą dłoń. Twierdził, że sytuacja ta zrujnowała mu życie i uniemożliwiła znalezienie pracy.

W lipcu 2023 roku Blueface zawarł ugodę, która zmieniła kwalifikację jego czynów z próby zabójstwa na pobicie i oddanie strzału z broni palnej. Skazano go na od 2 do 5 lat więzienia, a karę warunkowo zawieszono na trzy lata. Nakazano mu również zapłacić 13 milionów dolarów odszkodowania. Blueface został aresztowany w styczniu zeszłego roku za naruszenie warunków zawieszenia kary - po tym, jak został rzekomo przyłapany z akcesoriami do zażywania narkotyków. Sąd zdecydował wówczas, że spędzi w więzieniu cztery lata, ale wyszedł z więzienia przed ukończeniem wyroku.

Blueface jest znany ze swojego nietypowego stylu. W 2018 roku wydał swój debiutancki album ''Famous Cryp''. Do jego najbardziej znanych kawałków należą "Thotiana", "Bleed" i "Respect My Crypn".