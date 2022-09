12 lat prześladował aktorkę i jej córkę, groził gwałtem i torturami. "Rogers trafił do więzienia"

"Cała się trzęsłam"

Podpisywał się "Freddy Krueger"

- Listy miały długość od trzech do sześciu stron. Opisywał w nich w najbardziej ohydny, zły, groteskowy, zdeprawowany sposób to, jak zamierza porwać mnie oraz moją 5-letnią córkę - mówiła LaRue. Groźby miały dotyczyć nie tylko córki, ale również ówczesnego partnera aktorki. Listy początkowo trafiały do rzecznika LaRue, później do jej menedżera, a w końcu bezpośrednio do domu celebrytki.