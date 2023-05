Tina Turner nie żyje. 10 najlepszych utworów artystki

Tina Turner zmarła w wieku 83 lat. Brytyjski portal BBC uczcił artystkę zestawieniem jej dziesięciu najlepszych i najbardziej popularnych utworów.

Piosenki, które pojawiły się w zestawieniu BBC, oddają historię artystki, od jej nieszczęśliwego związku z pierwszym mężem Ike'em, po jej wielki powrót w latach 80.

1. "River Deep - Mountain High" - 1966 rok

W 1960 roku Tina i Ike odnieśli muzyczny sukces. Na drodze Turner stanął wówczas producent muzyczny Phil Spector, który zaproponował jej współpracę, dzięki której 1966 roku ukazał się utwór "River Deep - Mountain High". Choć utwór przypisano duetowi, to Spector odmawiał kontrolującemu Tinę Ike'owi obecności w studiu.

2. "Proud Mary" - 1971 rok

Po tym jak utwór "Proud Mary" Credence Clearwater Revival osiągnął sukces w 1969 roku, Tina i Ike przekształcili powolną country rockową piosenkę w wybuchową odę do wolności - ocenia BBC.

Tina Turner EPA/STEFFEN SCHMIDT

3. "Nutbush City Limits" - 1973 rok

W utworze tym Tina uwieczniła swoje rodzinne miasto w stanie Tennessee. Optymistyczna melodia była nostalgicznym wspomnieniem dzieciństwa, które późniejsza gwiazda spędzała między innymi na zbieraniu bawełny.

4. "Let's Stay Together" - 1983 rok

Po rozstaniu z mężem Tina musiała zacząć od nowa, budując siebie jako solową artystkę. Decydującym momentem w jej powrocie - który skutkował jeszcze większym sukcesem niż wcześniej - okazało się poznanie dwóch członków angielskiej grupy Heaven 17. Martyn Ware i Glenn Gregory poszukiwali wokalistki, która wystąpiłaby na ich albumie z coverami.

"Let's Stay Together" Ala Greena w jej wykonaniu po raz pierwszy od dekady pozwoliło Tinie znaleźć się na brytyjskiej liście top 10.

Tina Turner EPA/PAP

5. "What's Love Got to Do With It" - 1984 rok

Utworem tym Tina ugruntowała swoją pozycję solowej gwiazdy. Mimo początkowej niechęci, zgodziła się wykonać utwór pod warunkiem, że będzie mogła zrobić to po swojemu - "mocno, z powagą i surowymi emocjami".

6. "Private Dancer" - 1984 rok

"Private Dancer" - tytułowy utwór z bestsellerowego albumu, który zaprowadził Turner na szczyty list przebojów, po raz pierwszy nagrany został przez zespół Dire Straits. Frontman grupy i autor tekstu Mark Knopfler uznał jednak, że piosenka ta nie pasuje do męskiego wokalu.

7. "We Don't Need Another Hero" - 1985 rok

Utwór ten, jak i sama Turner, pojawili się w 1985 roku w filmie "Mad Max pod Kopułą Gromu", w którym piosenkarka wystąpiła u boku Mela Gibsona. Piosenka okazała się kolejnym hitem, wspinając się na drugie miejsce listy przebojów w USA.

Tina Turner Zdjęcie z 15 lutego 2009 roku PAP/EPA/STEFFEN SCHMIDT

8. "(Simply) The Best" - 1989 rok

Utwór ten napisany został dla walijskiej piosenkarki Bonnie Tyler i w jej wykonaniu ukazał się w 1988 roku, nie przynosząc jednak Tyler dużego sukcesu.

Rok później za "The Best" wzięła się Turner, a piosenka ta stała się jednym z jej sztandarowych hitów i hymnem dekady - pisze BBC.

9. "Steamy Windows" - 1989 rok

Na albumie "Foreign Affair", z którego pochodził "The Best", znalazł się także utwór "Steamy Windows". Magazyn "Music Week" opisywał go wówczas jako "uroczo pikantny numer".

10. "GoldenEye" - 1995 rok

Tina Turner CTK Photo/Rene Volfik/PAP

Utwór przewodni filmu o Jamesie Bondzie to kamień milowy dla każdego artysty. Gdy w 1993 roku ukazał się nominowany do Oscara film fabularny "What's love got to do with it", oparty na autobiografii Turner, producenci poprosili artystkę o wykonanie piosenki do debiutanckiego filmu Pierce Brosnana w roli agenta 007.

Autor:ft/tr

Źródło: BBC