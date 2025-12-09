Mówią o nim "szara eminencja". "Nie chodzi o to, że coś jest dobre albo złe"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: 28 grudnia minie 130 lat od pierwszego publicznego pokazu filmowego, do którego wykorzystano kinematograf braci Lumière.

W związku z tą rocznicą Timeless Film Foundation zorganizowała specjalne pokazy filmu "Bracia Lumière!" w reżyserii Thierry'ego Frémaux z jego autorskim komentarzem na żywo.

Frémaux jest przede wszystkim znany jako dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Cannes. Z TVN24+ rozmawiał m.in. o największych wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnym kinem oraz głosach krytycznych pod jego adresem.

Thierry Frémaux od blisko 25 lat jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmowego w Cannes - jednego z pięciu najważniejszych wydarzeń tego typu na świecie. To tu wręczana jest Złota Palma - najbardziej prestiżowa nagroda filmowa, uznawana od dekad za odpowiednik literackiej Nagrody Nobla. Frémaux odpowiedzialny jest między innymi za opracowywanie Oficjalnej Selekcji - zestawu filmów, które trafiają do kilku oficjalnych sekcji canneńskiego programu (między innymi: Konkurs Główny, Poza Konkursem, Un Certain Regard, Midnight Screenings czy Cannes Premiere).