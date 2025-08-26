Taylor Swift podzieliła się radosną nowiną

Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów Źródło: Reuters

Piosenkarka Taylor Swift i zawodnik drużyny Kansas City Chiefs Travis Kelce we wtorek w mediach społecznościowych ogłosili swoje zaręczyny.

W wspólnym poście na Instagramie para napisała: "Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel wychowania fizycznego biorą ślub", dołączając zdjęcia z momentu oświadczyn.

Zaręczyny spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem. Post na Instagramie uzyskał ponad 1,8 miliona polubień w mniej niż 20 minut. Gratulacje złożyła również liga NFL.

Swift i Kelce są w związku od dwóch lat. Zaczęli się spotykać w 2023 r. po występie piosenkarki na stadionie Arrowhead Stadium - siedzibie drużyny Chiefs, w której gra Kelce. Zawodnik wykazywał zainteresowanie piosenkarką już w 2016 r.

Sukcesy Taylor Swift

Taylor Swift jest laureatką 14 nagród Grammy, w tym czterech za Album Roku. W zeszłym roku zakończyła trasę koncertową "The Eras Tour", w ramach której zagrała 149 koncertów, w tym trzy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Była to najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii - jako pierwsza zarobiła miliard dolarów.

Poprzednia płyta 35-latki, która ukazała się w kwietniu 2024 roku, sprzedała się w 2,61 mln egzemplarzach w pierwszym tygodniu w USA, a magazyn "Billboard" uznał ją za płytę, która osiągnęła największą w historii liczbę odtworzeń w pierwszym tygodniu od premiery. Także Spotify informowało, że był to album, który był najczęściej słuchany w historii po pierwszych siedmiu dniach i przekroczył wtedy miliard odtworzeń.

12 sierpnia, punktualnie o 12:12 w nocy Swift ogłosiła premierę swojego nowego, 12. już albumu "The Life of a Showgirl".

W maju, po wieloletniej batalii, Swift odkupiła prawa do swoich sześciu pierwszych albumów od dotychczasowego właściciela - Shamrock Capital. W trakcie konfliktu o prawa do utworów Swift nagrała ponownie cztery z sześciu pierwszych albumów. Znane są jako "Taylor's Versions".

