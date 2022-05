Steven Tyler "dobrowolnie zgłosił się na leczenie". Aerosmith odwołuje koncerty

"Jak wielu z was wie, nasz kochany brat Steven przez wiele lat pracował nad swoją trzeźwością. Po operacji stopy, która miała przygotować go na występy, i wobec potrzeby stosowania środków przeciwbólowych podczas całego procesu popadł z powrotem w nałóg i dobrowolnie zgłosił się na leczenie, aby skoncentrować się na powrocie do zdrowia" - można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym 24 maja na Twitterze i Instagramie.

Zaplanowane na czerwiec i lipiec koncerty grupy zostały odwołane. Cykl 24 występów zatytułowany "Deuces Are Wild" miał się rozpocząć 17 czerwca w Dolby Live na terenie Parku MGM w Las Vegas i potrwać do grudnia. Posiadacze biletów na pierwsze osiem koncertów mogą liczyć na zwrot pieniędzy, jak czytamy w dalszej części komunikatu. Zespół zapowiada jednocześnie powrót na scenę we wrześniu, ma też informować na bieżąco o ewentualnych zmianach planów. "Ogromnie nam przykro, że zawiedliśmy tak wielu z was, zwłaszcza najwierniejszych fanów, którzy często pokonują ogromne odległości, aby uczestniczyć w naszych występach - dodaje na koniec. - Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie dla Stevena w tym czasie".