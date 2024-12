Sharon Stone rozpłakała się podczas wywiadu dla BBC, w którym opowiedziała o udarze, który przeszła. Wyznaje, że dawano jej zaledwie jeden procent szans na przeżycie.

Sharon Stone znalazła się w przygotowywanej przez BBC liście Kobiet Roku. W związku z wyróżnieniem udzieliła szczerego i osobistego wywiadu brytyjskiemu nadawcy. Szczególnie wiele emocji wywołało pytanie, jaką radę 66-letnia dziś aktorka dałaby młodszej sobie. Potrzebowała dłuższej chwili, by powstrzymać łzy i udzielić odpowiedzi. - Powiedziałabym: dasz radę - stwierdziła. - Nie wiesz tego, ale uda ci się. Chciałabym to wiedzieć tak wiele razy - dodała po chwili.

Następnie opowiedziała o momentach, w których chciałaby wiedzieć, że "da radę". - Kiedy leżałam na podłodze i nie mogłam wezwać karetki. Kiedy wróciłam do domu (ze szpitala - red.) i przeczytałam w magazynie "People", że przez 30 dni nie będzie wiadomo, czy przeżyję, czy umrę - wspominała trudny czas w 2001 roku, gdy przeszła udar krwotoczny. W wywiadzie wyznała, że dawano jej jeden procent szans na przeżycie i musiała uczyć się na nowo podstawowych czynności, jak chodzenie i mówienie. Wskazuje również, że to nie był koniec jej problemów, wkrótce bowiem wpadła w tarapaty finansowe i rozpoczęła walkę z byłym mężem o opiekę nad ich adoptowanym synem. - Minęło tyle czasu i jest OK.... to już koniec... wszyscy dotarli do brzegu - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: "Billboard" wskazał największą gwiazdę pop XXI wieku. Burza w sieci

Sharon Stone o roli kobiet

Jak podaje BBC, Sharon Stone zdobyła międzynarodową sławę dzięki swojej roli w filmie "Nagi instynkt", który zaszufladkował ją jako symbol seksu. Aktorka wykorzystała jednak swoją sławę do zebrania dużych sum pieniędzy na cele charytatywne, wśród których były badania nad HIV i AIDS. - Jestem naprawdę dumna z tego, że wykorzystałam ten wizerunek, który został wymyślony w tym filmie, że jestem naprawdę seksowna, i wykorzystałem go do walki z chorobą - powiedziała. W 2013 roku, za działanie na rzecz ludzi walczących z HIV i AIDS, aktorka odebrała Nagrodę Pokoju. Ta przyznawana jest przez komisję złożoną z noblistów, a wręczana w trakcie Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla osobom ze świata kultury i rozrywki.

Sharon Stone Shutterstock

W wywiadzie dla BBC Stone stwierdziła, że o ile w przeszłości w filmach "kobiety odgrywały fantazje mężczyzn", którzy pisali scenariusze do filmów, a także je reżyserowali, montowali, dystrybuowali i produkowali, to "dochodzimy do momentu, w którym kobiety po prostu odgrywają rolę kobiet, zachowujących się realnie w danych okolicznościach".

BBC. 100 Kobiet Roku 2024

Zestawienie 100 Kobiet 2024, jak pisze brytyjski nadawca, ma docenić "inspirujące i wpływowe kobiety z całego świata" oraz zwrócić uwagę na wyzwania, jakie dobiegający końca rok im przyniósł. Oprócz Sharon Stone wyróżniono między innymi Sunitę Williams, która w czerwcu rozpoczęła zaplanowaną na osiem dni misję kosmiczną. Z uwagi na problemy techniczne na orbicie pozostanie co najmniej do lutego przyszłego roku. Na liście znalazła się też Nadia Murad, Irakijka, która w 2018 roku otrzymała Pokojową Nagrodą Nobla za swoje wysiłki na rzecz zaprzestania używania przemocy seksualnej jako narzędzia wojny. Wśród wyróżnionych pojawiła się również Gisèle Pelicot, bohaterka jednego z najgłośniejszych procesów sądowych ostatnich lat. Francuzka przez lata była odurzana przez męża i gwałcona przez wielu mężczyzn. Gisèle miała prawo zachowania anonimowości, ale zrezygnowała z niego, by pokazać, że to nie ona musi się wstydzić, a ci, którzy ją skrzywdzili.

