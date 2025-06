Ryszard Wójcik Źródło: Alicja Badowska-Wójcik (archiwum prywatne)

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Ryszard Wójcik zmarł 3 czerwca - poinformowała nas jego żona Alicja Badowska-Wójcik w piątek. Wójcik był autorem takich książek jak "Umarli wracają do baz...", "Święci garnki lepią", "Odmieńcy" czy "Zjeść go!". Interesował go "głównie reportaż, zwłaszcza o tematyce obyczajowej, portrety ludzi z prowincji, drogi życiowe współczesnej młodzieży, szczególnie tej ze środowiska wiejskiego" - czytamy w biogramie pisarza w jednej z jego publikacji.

Ryszard Wójcik nie żyje

Reportaże i artykuły publikował między innymi na łamach "Tygodnika Kulturalnego", "Miesięcznika Literackiego", "Polityki", "Odry", "Perspektyw" i "Współczesności". W okresie PRL pracował również w Telewizji Polskiej. Współtworzył programy telewizyjne "Bez apelacji", "Reportaż z pocztówki", "Ludzie i zdarzenia", "Ludzie z plakatów" i "Zatrzymane w kadrze", był także autorem scenariuszy i reżyserem wielu filmów dokumentalnych.

Za swoją twórczość Ryszard Wójcik otrzymał szereg nagród i wyróżnień. W 1979 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Reportaż "Człowiek znikąd" przyniósł mu Nagrodę Funduszu Literatury, a książka "Kusiciel demonów. Opowieść o Stefanie Żochowskim" Nagrodę im. W. Hulewicza, przyznaną przez Związek Literatów Polskich.