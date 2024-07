Burza po premierze najnowszego odcinka "Rodu smoka". Wszystko przez jedną scenę

"Ród smoka" odcinek 5, sezon 2

Mowa o sekwencji przedstawiającej wizję, której doznał Daemon Targaryen. Bohater ten jest nękany omamami od czasu przybycia do "przeklętego" zamku Harrenhal. We wcześniejszych odcinkach halucynacje księcia dotyczyły między innymi jego zmarłej małżonki Laeny, czy jego obecnej żony i jednocześnie bratanicy królowej Rhaenyry. W przypadku tej drugiej posuwały się one nawet do jej dekapitacji.