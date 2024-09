Bilety trafiły do sprzedaży, fani Oasis wściekli. "Doszło do kompletnego niepowodzenia"

Fani brytyjskiej grupy Oasis, która niedawno ogłosiła reaktywację, są sfrustrowani sprzedażą biletów na zbliżającą się trasę koncertową. Ich ceny u oficjalnych dystrybutorów błyskawicznie rosły bowiem w trakcie sprzedaży osiągając zawrotne kwoty. "Wygląda na to, że doszło do kompletnego niepowodzenia w organizacji tego wydarzenia", brzmi jeden z komentarzy w sieci. Podjęcie kroków w tej sprawie zapowiedział już rząd w Londynie.

Bilety na koncerty Oasis

Jak przypomina BBC, nie jest to zjawisko nowe i jest ono dozwolone prawnie. Platforma wprowadziła ten system jeszcze w 2022 roku, argumentując wówczas, że ma on na celu zapobieganie oszustwom i zapewnienie, że więcej pieniędzy trafi do samych artystów - dodaje Sky News.

Frustracja fanów Oasis

Jednak ceny na bilety Oasis rosły tak szybko, że setki fanów złożyło z tego powodu oficjalne skargi. Brytyjski Urząd ds. standardów reklamowych (Advertising Standards Authority - ASA) poinformował w poniedziałek, że otrzymał już 450 skarg, w których stwierdzano, że promowane informacje o cenach i faktyczne liczby dostępnych biletów wprowadzały nabywców w błąd. Wielu fanów Oasis jest sfrustrowanych, ponieważ po godzinach czekania w kolejce do kupna okazywało się, że ceny biletów wzrosły nawet kilkukrotnie. W innych przypadkach, po odczekaniu długiego czasu w kolejce zawieszała im się strona, przez co w ogóle wypadali z kolejki.

Pod nowym wpisem grupy na Instagramie zaroiło się od komentarzy od fanów. "Przez godziny siedziałem w kolejce, by kupić bilety, a gdy nareszcie wszedłem, poproszono mnie o zapłacenie ponad dwukrotnie więcej, niż ogłaszano. Tak bardzo chciałem was zobaczyć, dorastałem z wami w latach 90., byliście moją muzyką, ale po prostu nie mogłem sobie tego zrobić" - napisał jeden z fanów, a komentarz ten polubiło kilkanaście tysięcy osób.

"Jak możecie mówić ludziom, by nie sprzedawali biletów powyżej ceny nominalnej, a pozwalać Ticketmasterowi na potrojenie cen?" - pyta inny z fanów. "Wygląda na to, że doszło do kompletnego niepowodzenia w organizacji tego wydarzenia. Skoro wiedziano, że koncert przyciągnie ogromne tłumy, to dlaczego strona Ticketmaster nie była na to przygotowana? Dlaczego musiałam przez cztery godziny siedzieć przy komputerze, nie mogąc kupić jednego biletu? Dlaczego prawdziwi fani zostali zidentyfikowani (przez system - red.) jako boty?" - napisała inna fanka.