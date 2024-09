Nowojorska prokuratura postawiła Seanowi "Diddy" Combsowi trzy zarzuty. Słynny raper miał m.in. wykorzystywać swoją sławę, by zmuszać kobiety do angażowania się w poniżające czynności seksualne - wynika z odtajnionych we wtorek dokumentów. Śledczy podkreślają, że stworzył "kryminalne przedsiębiorstwo".

W poniedziałek wieczorem 54-letni raper Sean "Diddy" Combs został zatrzymany na nowojorskim Manhattanie. Z ujawnionych we wtorek informacji wynika, że prokuratura postawiła mu trzy zarzuty - przestępczy spisek, handel ludźmi w celach seksualnych oraz transport osób w celu uprawiania prostytucji, za co grozi mu wieloletnia odsiadka. Adwokat rapera Marc Agnifilo poinformował, że Combs nie przyznaje się do winy. - Jest ikoną muzyki, przedsiębiorcą, który sam doszedł do wszystkiego, człowiekiem kochającym rodzinę i filantropem (...). Nie jest doskonałą osobą, ale nie jest przestępcą - mówił Agnifilo w poniedziałek. Jak się oczekuje, jeszcze we wtorek Combs ma stawić się przed sądem.