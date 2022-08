Ramówka TVN Warner Bros. Discovery jesień 2022.  Prezentacja: nowości, programy i seriale

Grupa TVN Warner Bros. Discovery w czwartek odsłania swoje karty: podczas konferencji prasowej prezentuje jesienną ofertę programową. Jest to pierwszy sezon od momentu połączenia Discovery Inc. i Warner Media. Co nowa ramówka oznacza dla widzów? Wiele nowości, w tym międzynarodowe superprodukcje, powrót znanych i cenionych tytułów, ale przede wszystkim ogrom niespodzianek.

TVN Warner Bros. Discovery podczas konferencji prasowej, prezentuje ofertę programową na jesień 2022. Jest to pierwszy sezon Grupy TVN jako części jednej z największych firm medialnych na świecie - Warner Bros. Discovery, która oficjalnie wystartowała w kwietniu tego roku. Dzięki połączeniu Warner Media i Discovery, również widzowie w Polsce otrzymają dostęp do najlepszych produkcji filmowych i telewizyjnych.

"To historyczna chwila, bo mniej więcej za miesiąc TVN kończy 25 lat. Wchodzi w nowe ćwierćwiecze silniejszy, mocniejszy, jako część wielkiej grupy mediowej Warner Bros. Discovery, która dociera do miliarda widzów na świecie. TVN w tej rodzinie jest największą grupą telewizyjną. My docieramy do 34 milionów widzów każdego dnia. Jest to coś niesamowitego" - powiedziała Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

"Nie zwalniamy tempa. W tym roku wyprodukujemy 3200 godzin programów rozrywkowych i fabularnych. Do tego dochodzą newsy, publicystyka, dochodzi nasze dziennikarstwo. Mamy 25 lat, mamy głowę pełną pomysłów, głowę pełną marzeń. Mamy masę energii, entuzjazmu i chcemy państwa zaprosić w tę podróż razem z nami" - zaznaczyła.

Kasia Kieli podczas pierwszej konferencji ramówkowej TVN Warner Bros. Discovery TVN Warner Bros. Discovery

RAMÓWKA JESIEŃ 2022 W TVN

3 października 1997 roku o godzinie 19:00 wystartowała telewizja TVN. Z okazji jubileuszu 25-lecia, stacja przygotowała dla widzów i widzek sporo niespodzianek. Na antenie pojawią się nowe tytuły, nowe odsłony znanych i lubianych produkcji oraz kontynuacje hitów TVN.

"Herkules" (premiera 5 września; poniedziałki 21:35)

Na antenę TVN trafi jedna z najnowszych produkcji Player Original "Herkules". Głównym bohaterem serialu jest Herkules Nowak - genialny analityk, mający w małym palcu wszystkie podręczniki do kryminologii i kryminalistyki. Mimo to nie udaje mu się zdać egzaminu wstępnego do szkoły policyjnej. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna policjantka Sylwia Mazur, która jest przeciwieństwem Herkulesa.

"Herkules" TVN Warner Bros. Discovery

Często działa intuicyjnie, chaotycznie i pod wpływem emocji. Pewnie dlatego grozi jej przeniesienie do innego wydziału. Nowak ma ograniczone zaufanie do wszystkich poza sobą i wydaje się być pozbawionym emocji, niezbyt miłym introwertykiem. Spontaniczna Sylwia kieruje się przede wszystkim sercem i ma niezłe podejście do ludzi. Tych dwoje to prawdziwa mieszanka wybuchowa.

Role główne zagrali Rafał Maćkowiak (Herkules Nowak) oraz Weronika Książkiewicz (Sylwia Mazur). Losy tego wyjątkowego duetu będzie można śledzić już od 5 września na antenie TVN w poniedziałki o godzinie 21:35. W każdym z nich główni bohaterowie zajmą się jedną zagadką kryminalną.

"Herkules" premierowo na antenie TVN TVN Warner Bros. Discovery

"Tajemnica zawodowa" - sezon 2. (od 4 września; niedziela 21:35)

Jesienią na antenie TVN pojawi się drugi sezon "Tajemnicy zawodowej". Pierwsza odsłona serialu została bardzo dobrze przyjęta przez widzki i widzów TVN oraz użytkowniczki i użytkowników Playera.

"Tajemnica zawodowa" TVN Warner Bros. Discovery

W tym sezonie Julia (Magdalena Różczka) uwalnia się z toksycznej relacji, jaka łączyła ją z mężem Andrzejem (Cezary Pazura) oraz jego kochanką Kingą (Anna Dereszowska). Nowa odsłona życia Żurawskich to także nowe postaci w serialu. Do obsady dołączyli: Katarzyna Herman jako prokurator Gabi Wolska, Mateusz Rusin jako brat Kingi, Marcin Czarnik jako komendant Piotr oraz Karolina Porcari jako lekarka.

Telewizyjna premiera drugiego sezonu "Tajemnicy zawodowej" już w niedzielę 4 września o godzinie 21:35.

"Mam Talent!" - sezon 14. (od 3 września; sobota 20:00)

Do kogo trafi czek w wysokości 300 tysięcy złotych, główna nagroda 14. edycji "Mam Talent!"? Od 3 września jury rozpocznie poszukiwania nowego talentu.

"Mam Talent!" TVN Warner Bros. Discovery

W nowym sezonie "Mam Talent!" emocji nie zabraknie również dzięki platynowemu przyciskowi i dzikiej karcie. Te dwie zasady dołączyły do programu w ubiegłej edycji i gwarantują naprawdę niespodziewane zwroty akcji. Platynowy przycisk pozwoli wybranej przez jury osobie przenieść się z półfinałów wprost do wielkiego finału. Dziką kartę otrzyma natomiast jeden z uczestników, którzy w półfinałach zajęli trzecie miejsce – o przyznaniu tej przepustki do finału zadecyduje liczba głosów telewidzów.

Najciekawsze polskie talenty oceniać będą znani i lubiani jurorzy: Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska oraz Jan Kliment. Emocji dostarczą również gospodarze programu: Marcin Prokop i Michał Kempa.

"Top Model" - sezon 11. (premiera 7 września; odcinki środa 21:35)

Już po raz 11. na antenie TVN zagości "Top Model". Wymagające zadania w malowniczych lokalizacjach, eksperci w roli mentorów, nowi uczestnicy i niezastąpione jury w składzie Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński oraz Marcin Tyszka. Przy wsparciu Michała Piróga kandydaci i kandydatki na modeli i modelki będą pokazać, że doskonale czują się przed aparatem i kamerą. A przede wszystkim wyróżnić się z tłumu niebanalną osobowością i charyzmą.

"Top Model" TVN Warner Bros. Discovery

Zaproszeni do programu profesjonaliści będą służyć radą, by pokazać jak wygląda nowoczesny świat mody. To agenci modelek, styliści, projektanci, influencerzy, a nawet założyciele znanych marek, którzy doświadczenie zdobywali na międzynarodowych rynkach, pracując z najważniejszymi osobowościami świata mody i show-biznesu. W tym sezonie wśród wyjątkowych gości zaproszonych do programu znaleźli się również: Aleksandra Adamska, Jessica Mercedes, Katarzyna Zillmann, Klaudia El Dursi, Dominika Wysocka, Mrozu, Michał Czernecki, Marianna Kowalewska, Maria Dębska, Natasza Parzymies, Paulina Krupińska i Żabson.

"Top Model" jesienią w TVN TVN Warner Bros. Discovery

"LEGO Masters" - sezon 3. (premiera 30 września; odcinki piątek 20:00)

Świetna zabawa, zachwycające budowle i kreatywność, ograniczana jedynie przez wyobraźnię budowniczych. To wszystko wróci wraz z nowym sezonem "LEGO Masters". Każdy z sześciu odcinków trzeciej serii to nowe wyzwania, które pozwolą uczestnikom stworzyć najbardziej niepowtarzalne konstrukcje z klocków LEGO. Motywem przewodnim trzeciej serii programu są żywioły: ziemia, powietrze, woda i ogień, ale nie tylko. Wśród zadań pojawią się także takie, które zabiorą uczestników w świat wielkiej mody czy teatru.

"LEGO Master" TVN Warner Bros. Discovery

O tytuł Mistrza LEGO, 100 tysięcy złotych oraz zestawy klocków o wartości 10 tysięcy złotych rywalizować będzie sześć dwuosobowych drużyn, które w każdym z odcinków będą musiały wykonać dwa zadania. Skonstruowane w programie budowle będą oceniać nowi jurorzy: Czesław Mozil i Pola Lisowicz, która zawodowo związana jest z firmą LEGO. Zwrócą uwagę nie tylko na pomysły, ale również technikę i zawarte w budowlach historie. Program poprowadzi Marcin Prokop.

Wyjątkowym dopełnieniem sezonu będzie charytatywny odcinek świąteczny, w którym, dzięki niezwykłym konstrukcjom z klocków LEGO, atmosferę i magię świąt będzie można poczuć w tym roku nieco wcześniej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - sezon 8 (premiera 6 września; odcinki - wtorek 21:35)

Z kolejną odsłoną powraca jeden z najpopularniejszych eksperymentów telewizyjnych. Szóstka singli otrzyma szansę na nowy rozdział życia. Do psycholożek Magdaleny Chorzewskiej i Karoliny Tuchalskiej-Siermińskiej dołączy nowy ekspert, również psycholog, Rafał Olszak.

Kolejni poszukujący szczerego i trwałego uczucia single zgłosili się do „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, żeby oddać swoją przyszłość w ręce specjalistów. Ekspertki i ekspert dokładnie się im przyjrzą z każdej strony – sprawdzą zainteresowania, energię, wygląd, a nawet zapach. Spośród wszystkich zgłoszeń wybiorą finałową szóstkę, z której utworzą trzy pary.

30-dniowy eksperyment tradycyjnie zacznie się od ślubu, na którym uczestnicy po raz pierwszy zobaczą swoich przyszłych małżonków. Po hucznym weselu przyjdzie czas na codzienność. Ta zweryfikuje ich, powstały w odważnych okolicznościach, związek. Po miesiącu każda z par zadecyduje, czy pozostaje w małżeństwie, czy ogłasza fiasko eksperymentu i wnosi o rozwód.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN Warner Bros. Discovery

"MasterChef" - sezon 11. (premiera 4 września; odcinki niedziela 20:00)

To już 11. edycja najpopularniejszego polskiego konkursu dla kucharzy amatorów. Na uczestników czekają nowe wyzwania, przygotowane przez jurorów: Magdę Gessler, Annę Starmach i Michela Morana. Podczas jednego z zadań kucharze wykażą się znajomością upodobań jurorów, serwując im ich ulubione śniadanie do łóżka. Testem będzie także odtworzenie dania, które wcześniej uczestnicy próbowali po ciemku.

Drużynowo zawodnicy wykażą się podczas przygotowania menu plenerowego dla gwiazd "Dzień Dobry TVN". Na Placu Szczepańskim w Krakowie pojawią się: Ewa Drzyzga, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme, Filip Chajzer, Andrzej Sołtysik i Bartek Jędrzejak.

"MasterChef" TVN Warner Bros. Discovery

W nowej edycji plan "MasterChefa" odwiedzi także aktorka Anna Mucha. Uczestnicy będą musieli udowodnić, że gotowanie może być naprawdę sexy. Z kolei podczas wizyty zwyciężczyni ostatniej edycji "MasterChefa Juniora", Heli Kłobuckiej, kucharze zmierzą się z przyrządzaniem indyka. Do kuchni powrócą też uczestnicy poprzednich sezonów programu. Mariusz Komenda, Mateusz Krojenka, Rafał Fidyt, a także juror "MasterChefa Juniora" Tomasz Jakubiak ocenią, jak pretendenci do tytułu MasterChefa 2022 poradzą sobie z roladą mięsną. Wydarzeniem będzie wizyta słynnego kolumbijskiego jurora ukraińskiej edycji "MasterChefa" Hectora Jimeneza Bravo, który przeprowadzi popisowy masterclass. Doświadczony szef kuchni sprawdzi, czy uczestnicy poradzą sobie z odtworzeniem jego potrawy.

Najlepsi z najlepszych zmierzą się w kulinarnej bitwie we Włoszech. Tam dowiemy się na kogo czeka 100 tysięcy złotych, możliwość wydania własnej książki kucharskiej i tytuł MasterChefa 2022.

"Dzień Dobry TVN" - codziennie 8:00

Od 17 lat "Dzień Dobry TVN" dostarcza widzkom i widzom wiele uśmiechu, pozytywnej energii, garść najważniejszych informacji i porad. Po wakacyjnej przerwie, twórcy programu szykują wiele niespodzianek i nowości. Jedną z nich jest to, że do dotychczasowych prowadzących dołączy nowa para gospodarzy: Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Krzysztof Skórzyński.

Poza tym redakcja przygotowała wyjątkową niespodziankę – casting na pogodynkę bądź pogodynka. To właśnie jeden z widzów "Dzień Dobry TVN" może wkrótce dołączyć do zespołu programu. Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie dziesięciu kandydatów, którzy pod czujnym okiem specjalnie wybranego jury poddani zostaną przeróżnym próbom.

Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak TVN Warner Bros. Discovery

W nowym cyklu "Dzieci świata" podróżniczka Marzena Figiel-Strzała wybierze się za granicę, by sprawdzić co łączy i dzieli dzieci mieszkające w przeróżnych zakątkach kuli ziemskiej. W "Dzień Dobry Ameryko" dziennikarka Irmina Somers – Polka mieszkająca w Kanadzie – wybierze się do Stanów Zjednoczonych, by odwiedzić swoich rodaków i sprawdzić jak ułożyli sobie życie po drugiej stronie Atlantyku. Jesienią kontynuowane będą ulubione cykle widzów.

Pojawią się również kontynuacje ulubionych cykli. W "OszczędzaMY" nie zabraknie przydatnych porad na temat tego, jak radzić sobie z inflacją i rosnącymi cenami. Dla miłośników zwierząt idealny będzie cykl "Opcja adopcja", w którym specjaliści przekonają, że warto adoptować zwierzęta oraz zademonstrują jak radzić sobie z tymi, które sprawiają kłopoty. Michał Cessanis po raz kolejny zabierze widzów w podróż po świecie i pokaże mniej oczywiste, ale wyjątkowo atrakcyjne destynacje. Natomiast Mikołaj Rey w "Rey smakuje" będzie podążał tropem niezwykłych smaków i miejsc, z których pochodzą.

"Kuchenne rewolucje" - sezon 25. (od 1 września; w czwartki 21:35)

Już po raz 25. Magda Gessler pokaże, czym jest prawdziwa zmiana. W jubileuszowym sezonie słynna restauratorka odwiedzi, między innymi: Barlinek, Chorzów i Puławy. Po raz pierwszy w historii programu na kulinarnej mapie rewolucji znajdą się też: Kępno, Kamionki i Zakręt, gdzie Magda Gessler zmierzy się z kuchnią gruzińską.

25. sezon "Kuchennych rewolucji" TVN Warner Bros. Discovery

Jedna z rewolucji odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach. W tym przemysłowym regionie, o krok od ruchliwej drogi łączącej Tychy z Bielskiem-Białą, swój lokal otworzył Krystian. Postawił na kuchnię włoską, choć z mylącą nazwą "Irlandia". Miejsce świeci pustkami i przynosi same straty. Z tego powodu Krystian nadal prowadzi swój biznes za granicą, by mieć z czego dokładać do restauracji w Polsce. Na co dzień restauracją zarządza jego narzeczona Klaudia i sama przyznaje, że nie najlepiej jej to wychodzi, a młody zespół zupełnie się jej nie słucha. I tak w położonej w Polsce "Irlandii", serwującej włoskie dania, brakuje niemal wszystkiego: logiki, sprawnego zarządzania, rozsądnego planu, a nade wszystko gości.

Natomiast w Tomaszowie Mazowieckim na jednym z osiedli robotniczych swoje podwoje otworzył lokal "Smaczne…go!". Jego właścicielami są małżonkowie Jolanta i pochodzący z Sarajewa Vlado. Przez siedemnaście lat ich życie toczyło się w ciągłej podróży między Polską, Serbią, Czarnogórą a Bośnią. Nieco koczowniczy tryb życia musiał się jednak zmienić po dramatycznym wypadku, któremu uległ Vlado. Para zdecydowała się na stałe zamieszkać w Polsce i oszczędności życia zainwestowała we własny lokal gastronomiczny. Cały biznes rozkręcała Jolanta, bo Vlado, z powodu intensywnej rehabilitacji i jednocześnie depresji, która go dotknęła, unieruchomiony był w domu. Przez rok jego żona opiekowała się nim i próbowała rozkręcić restaurację. O ile Vlado poczuł się wreszcie lepiej, to biznes kręci się coraz gorzej.

W jesiennej ramówce TVN pojawią się również kontynuacje znanych programów, takich jak:

"Kuba Wojewódzki" - sezon 32. - od 6 września, wtorek 22:40

"Co za tydzień" - niedziela 11:30

"Na Wspólnej" - poniedziałek - czwartek 20:15

"Milionerzy" - sezon 12 - od 1 września, poniedziałek - czwartek 20:55

"Fakty" - codziennie 19:00

"Superwizjer" - od 6 września, wtorek 23:45

PLAYER

Player - najprężniej rozwijający się lokalny serwis VOD w Polsce - to ponad 500 filmów fabularnych, zarówno produkcji polskiej, jak i zagranicznej. Większość oferowanych tytułów dostępna jest w podstawowym abonamencie. Wśród nich jest wiele kinowych hitów, które z dużego ekranu trafiają wprost do Playera. W bibliotece można znaleźć również produkcje własne Player Original oraz tytuły Warner Bros. Discovery, w tym najlepsze filmy dokumentalne.

Player Original to realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne tylko w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się seria "Chyłka" oraz seriale: "Skazana", "Szadź", "Żywioły Saszy – Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Mamy to!", program "Top Model. Front Row" czy reality show "Prince Charming".

Serial "Mój agent" w player.pl (grudzień)

W serwisie Player pojawi się najnowsza produkcja Player Original: "Mój agent". Jest to polska wersja jednego z najpopularniejszych francuskich seriali ostatnich lat "Dix pour cent". Historia przedstawia losy agentów, którzy na co dzień współpracują z aktorami. Bywają dla nich nie tylko wsparciem w interesach, negocjatorami kontraktów, ale często również powiernikami tajemnic, terapeutami, a nawet przyjaciółmi.

Nowy serial Player Original "Mój agent" TVN Warner Bros. Discovery

W głównych rolach wystąpili: Aleksandra Pisula, Marek Gierszał, Paulina Walendziak, Maciej Maciejewski, Dawid Ściupidro, Anna Cieślak, Ewa Szykulska, Sylwia Achu, Stanisław Linowski i Ewa Kaim.

W każdym odcinku pojawia się inna gwiazda, która gra samą siebie. W rolach epizodycznych wystąpili między innymi Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Maciej Stuhr, Jerzy Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska, Tomasz Karolak, Daniel Olbrychski.

Nowość Playera "Mój agent" TVN Warner Bros. Discovery

"Szadź 3" (od 2 września)

Po sukcesie poprzednich dwóch sezonów, do Playera trafi trzecia odsłona historii Piotra Wolskiego, w którego wciela się Maciej Stuhr. Najnowszy sezon "Szadzi" skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lilii i ucieczce Piotra.

"Szadź" - sezon 3. TVN Warner Bros. Discovery

Wolnicki żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Natomiast Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska) zostaje zwolniona ze służby. Ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. Ten umiejętnie zaciera za sobą ślady i podkłada dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci.

Obok Stuhra i Popławskiej, w tym sezonie zagrali między innymi: Bartłomiej Gelner, Anna Cieślak, Karolina Gorczyca, Magdalena Popławska, Jowita Budnik, Piotr Trojan, Mirosław Zbrojewicz, Maxim Topyła, Helena Zawistowska oraz Lesław Żurek.

Trzeci sezon "Szadzi" TVN Warner Bros. Discovery

"Skazana" - sezon 2.

Tej jesieni fani sędzi Alicji Mazur (Agata Kulesza) poznają jej dalsze losy. W Playerze pojawi się drugi sezon świetnie przyjętej przez widzów i widzki produkcji Player Original. Chociaż Mazur robiła wszystko, żeby wyrwać się z piekła, to po konfrontacji z Pawłem Witkowskim wraca do więzienia. Jednak jest coraz pewniejsza, że zdemaskowanie męża przyniesie jej upragnione uniewinnienie.

"Skazana" - sezon 2. TVN Warner Bros. Discovery

Jednocześnie Hanka Mazur (Martyna Byczkowska), córka głównej bohaterki, podjęła decyzję, żeby przyznać się do postrzelenia ojczyma i jest gotowa ponieść konsekwencje. Alicja będzie musiała zdecydować, czy zostać w więzieniu, żeby pomóc córce.

W zakładzie karnym dochodzi do przetasowań personalnych. Kierownikiem penitencjarnym zostaje Sylwester Hepner (Adam Woronowicz), degradując tym samym Bartłomieja "Penisa" Dworaka (Tomasz Schuchardt) do roli zwykłego klawisza. Nowy kierownik szybko zyskuje przychylność osadzonych. Jedynie Alicja Mazur podejrzewa w tym podstęp.

"Skazana" wraca z drugim sezonem TVN Warner Bros. Discovery

"Hotel Paradise Extra" - sezon 6. (od 29 sierpnia)

Już 29 sierpnia "Hotel Paradise" po raz szósty otworzy swoje podwoje dla nowych mieszkańców. Do luksusowej willi w Panamie - nad brzegiem Oceanu Spokojnego - Klaudia El Dursi zaprosi grupę singli. Rozpocznie się miłosna gra, w której będą mieli zaledwie kilka dni, by stworzyć udane związki i przetrwać cotygodniowe "Rajskie rozdania".

W Playerze "Hotel Paradise Extra", czyli dłuższe odcinki wzbogacone o dodatkowe fragmenty. Gorąca Panama to idealna sceneria dla rodzącego się uczucia, jednak w tym przypadku będzie też stanowiła tło dla miłosnych intryg, przyjacielskich układów i przemyślanych strategii. Nowi uczestnicy zaskoczą widzów i widzki, a ich decyzje, wybory, relacje, które nawiążą, oraz działania, jakie podejmą, sprawią, że fani odkryją to reality show na nowo.

Rusza szósty sezon "Hotelu Paradise" TVN Warner Bros. Discovery

TVN24 i TVN24 GO

TVN24 - pierwsza w Polsce całodobowa stacja informacyjna - od 21 lat cieszy się zaufaniem widzek i widzów, którzy szukają wiarygodnych informacji, stając się liderem na rynku. Dziennikarze i reporterzy stacji przedstawiają wielowymiarowy obraz tego, co akurat dzieje się na arenie politycznej, gospodarczej oraz kulturalnej w kraju i na świecie. Podawane przez nich informacje są szybkie, zweryfikowane i wiarygodne, a antena jest otwarta na różne opinie, komentarze i gości. TVN24 to także dziennikarstwo śledcze i filmy dokumentalne.

Od kilku miesięcy wszystkie media na świecie śledzą wojnę w Ukrainie. TVN24 od samego początku ataku Rosji na bieżąco informuje o aktualnej sytuacji, tłumaczy zawiłą sytuację polityczno-gospodarczą i weryfikuje wszelkie doniesienia związane z wojną. Wojciech Bojanowski, Tomasz Kanik, Konrad Borusiewicz, Katarzyna Górniak i Andrzej Zaucha jako pierwsi relacjonowali widzom to, co się dzieje zarówno na terenach objętych konfliktem, jak i w samej Moskwie.

"Wierzymy, że warto" - spot TVN24 TVN Warner Bros. Discovery

Rekordowe wyniki oglądalności kanału pokazują jak ważne jest źródło prawdziwych informacji i rzetelność dziennikarzy, którzy od lat są wyznacznikiem dziennikarskiego profesjonalizmu. Wśród nich są m.in.: Anita Werner, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda Zaleska, Diana Rudnik, Anna Jędrzejowska, Marta Kuligowska, Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Marciniak, Konrad Piasecki, Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki i Piotr Jacoń czy Marcin Gutowski, autor głośnych reportaży dla magazynu "Czarno na białym".

Stację wspiera redakcja portalu tvn24.pl oraz pierwszej w Polsce informacyjnej platformy VOD: TVN24 GO. tvn24.pl to największa z 10 stron informacyjnych w portfolio TVN Warner Bros. Discovery. Pozostałe to m.in.: tvnmeteo, tvnwarszawa, eurosport, tvn24bis, tvn24biznes, platforma społecznościowa Kontakt24 oraz serwis factcheckingowy Konkret24. tvn24.pl umożliwia dostęp do tekstów premium, czyli pogłębionych rozmów, analiz i reportaży, które stanowią ważne źródło poszerzających wiedzę czytelników i czytelniczek. wiedzę o świecie. To pogłębione rozmowy, analizy i reportaże.

TVN24 GO to usługa subskrypcyjna TVN24, oparta na udostępnianiu anten newsowych Grupy TVN oraz wideo na żądanie. Funkcjonuje w ramach portalu tvn24.pl i oferuje wyłącznie treści newsowe, publicystyczne i dokumentalne – w zdecydowanej większości przygotowywane przez dziennikarzy grupy. Oprócz możliwości oglądania kanałów TVN24 i TVN24 BiS na żywo, subskrybenci TVN24 GO mogą także zobaczyć każdy moment z ich ramówek do 7 dni wstecz, a także dodatkowe streamy (np. z konferencji, ważnych wydarzeń zagranicznych).

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Programy publicystyczne takie jak "Kropka nad i" czy "Kawa na ławę" dostępne są bez ograniczeń czasowych w formule wideo na żądanie. W serwisie jest także bogata biblioteka programów reporterskich i śledczych, takich jak "Czarno na białym" i "Superwizjer", które tutaj mają swoje premiery, a także filmów dokumentalnych z całego świata. A do tego reportaże i programy niedostępne na antenach telewizyjnych, przygotowywane tylko dla subskrybentów, takie jak: "Monika Olejnik. Otwarcie", "Bez polityki" Piotra Jaconia czy polityczny show na żywo "Bez kitu" Radomira Wita. Z serwisu TVN24 GO można korzystać zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i w formie aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

TVN24 BiS

TVN24 BiS to stacja, gdzie przedstawiane są najważniejsze informacje ze świata, relacje korespondentów zagranicznych i opinie ekspertów. Widzowie znajdą tu także pogłębione programy o tematyce gospodarczej i biznesowej oraz filmy dokumentalne. TVN24 BiS wchodzi w skład portfolio informacyjnego TVN Warner Bros. Discovery. Wśród autorskich programów flagową pozycją stacji są "Fakty o Świecie", emitowane w dwóch odsłonach – o godzinie 18:30 i 20:20, a główną prowadzącą jest Jolanta Pieńkowska. "Byk i Niedźwiedź" skupia się na tematyce ekonomicznej, którą w luźnej formie przybliżają prowadzący Mateusz Walczak i Jan Niedziałek. Natomiast w "Horyzoncie" dziennikarz Jacek Stawiski wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawia najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Wśród komentujących są eksperci, publicyści, dyplomaci oraz politycy. Inne propozycje programowe stacji to między innymi "Dzień na świecie", "Kijek w kosmosie", "Rozmowa dnia" oraz filmy dokumentalne. TVN24 BiS ściśle współpracuje ze stacją TVN24. Antena pokazuje wybrane pozycje kanału, jak: "Kropka nad i", "Loża prasowa", "Tak jest!" czy serwis "Fakty" oraz "Fakty po Faktach".

LIFESTYLE NA NAJWYŻSZYCH OBROTACH

TVN Warner Bros. Discovery to kilkanaście kanałów tematycznych, w tym najpopularniejsze: TVN7, TVN Style, TTV, TVN Turbo, TVN Fabuła czy HGTV, Food Network, HBO, Cinemax i Warner TV. Programy lifestylowe, motoryzacyjne, kulinarne, popularno-naukowe, historyczne, filmowe i serialowe, te z najlepszą rozrywką dla dorosłych i trochę młodszej widowni - na pewno będą świetnym sposobem na nudę w jesienne szare dni.

Kanały tematyczne TVN Warner Bros. Discovery charakteryzują się różnorodnością i z ogromną dociekliwością pokazują najciekawsze zakątki świata i jego złożoność. Miłośnicy filmu i seriali znajdą bogaty repertuara, sukcesywnie uzupełniany kolejnymi tytułami z biblioteki Warner Bros. Discovery.

Rozrywka według TVN Warner Bros. Discovery TVN Warner Bros. Discovery

SPORT

TVN Warner Bros. Discovery sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję na polskim rynku medialnym, wzbogacając między innymi ofertę skierowaną do fanów najróżniejszych dyscyplin sportowych. Najważniejsze międzynarodowe imprezy sportowe pojawiają się nie tylko na antenach Eurosportu, ale również w TVN, Metro czy TTV.

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku Eurosport 1 osiągnął rekordowe wyniki zarówno pod względem średniej oglądalności, jak i udziału w rynku, dzięki czemu był najchętniej oglądanym kanałem sportowym w Polsce. Eurosport 2 zajął w tym czasie wysokie czwarte miejsce. Nadchodzące miesiące zapowiadają się równie emocjonująco, jak to co za nami. Już od 29 sierpnia w Nowym Jorku rozegrany zostanie turniej US Open, w którym wystąpią między innymi Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Miłośnicy kolarstwa mogą śledzić Vuelta a España. W decydującą fazę wkroczyła walka o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu. W połowie września do gry wracają piłkarze ręczni. W tym sezonie w Lidze Mistrzów wystąpią aż dwa polskie zespoły – Łomża Industria Kielce - która kilka miesięcy temu grała w finale tych rozgrywek - oraz Orlen Wisła Płock. W październiku wejdziemy z przytupem w sezon zimowy. Rywalizację na śniegu jak zawsze zainauguruje Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, w trakcie którego będziemy podziwiać Marynę Gąsienicę-Daniel.

W kolejnych tygodniach fani sportów zimowych będą mogli oglądać także Puchar Świata w biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie dowolnym oraz snowboardzie, w którym liczymy na sukcesy Aleksandry Król i Oskara Kwiatkowskiego. Z niecierpliwością czekamy także na start Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Polscy skoczkowie pod wodzą nowego trenera jak zawsze będą jednymi z faworytów sezonu rozpoczynającego się już 4 listopada. Kluczowym momentem tego sezonu będą mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Widzowie będą mogli śledzić walkę o medale na antenach Eurosportu, w całości w Playerze, a także – po raz pierwszy – w TVN. Wszystkie transmisje z kanałów Eurosportu oraz anten otwartych dostępne są na żywo i na żądanie w pakiecie Eurosportu Extra w Playerze.

Najlepsze emocje sportowe w TVN Warner Bros. Discovery TVN Warner Bros. Discovery

