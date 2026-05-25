Jessie J: odetchnęłam z ulgą po raz pierwszy od roku Maciej Wacławik |

Piosenkarka Jessie J na nagraniu archiwalnym

"Pojawiły się wyniki i nie mam raka!" - napisała piosenkarka w poście na Instagramie w ubiegłym tygodniu. "Łkałam przez wiele godzin, a potem odetchnęłam z ulgą po raz pierwszy od roku" - dodała. Do wpisu dołączyła nagranie, na którym widać ją przed badaniem rezonansem magnetycznym w ramach kontroli. - Muszę iść na rezonans magnetyczny. Udaję, że nie mam klaustrofobii - mówi artystka w nowym wideo.

Jessie J o chorobie nowotworowej

Na początku czerwca 2025 roku Jessie J poinformowała, że ma nowotwór piersi. W opublikowanym wówczas filmie przekazała, że zdecydowała się powiedzieć o diagnozie, ponieważ pomoże jej to poradzić sobie w nowej sytuacji. Jak zadeklarowała, chciała również wyrazić solidarność z innymi osobami, u których zdiagnozowano raka.

"Chcę się tym podzielić z moimi fanami i ludźmi, którzy się o mnie troszczą. Zawsze dzieliłam się wszystkim, co przeżywam w swoim życiu" - mówiła piosenkarka w nagraniu. - "Zanim ukazał się utwór 'No Secrets' zdiagnozowano u mnie raka piersi we wczesnym stadium. Podkreślam słowo 'wczesne'. Rak jest do bani w każdej postaci, ale trzymam się słowa 'wczesne' - dodawała.

Utwór "No secrets" znalazł się później na albumie "Don't Tease Me With a Good Time". Najnowszy album wykonawczyni takich przebojów jak "Price Tag", "Domino" czy "Bang Bang" miał premierę w listopadzie 2025 roku. Brytyjka debiutowała 15 lat wcześniej singlem "Do It Like a Dude", który okazał się wielkim sukcesem.

