Córka Kim Kardashian pyta paparazzi: "Dlaczego zawsze musicie na nas czekać?"

Córka Kim Kardashian

"Jako mama jestem bardzo wdzięczna, że córka uwielbia jeździć ze mną w moje podróże służbowe", Kim Kardashian w czwartek napisała w poście na Instagramie. Poza zdjęciami z córką zamieściła w nim nagranie z pokazu, na którym North West, siedząca obok matki i Anny Wintour, pokazuje w stronę fotoreporterów kartonik z napisem "Stop". "Każdy, kto zna North wie, jak zabawny jest dla niej ostatni slajd!", skomentowała Kardashian. "Pokazała go, chcąc by oni (ludzie robiący jej zdjęcia - red.) po prostu skupili się na pokazie" - dodała.

North West i moda

Kim Kardashian na tegorocznej konferencji Vogue Forces of Fashion odniosła się do zamiłowania najstarszej córki do mody stwierdzając, że dziewięciolatka krytycznie odnosi się do jej stylu. - North jest bardzo uparta, jeśli chodzi o to, co mam na sobie. Zawsze narzeka, kiedy noszę za dużo czerni - powiedziała.