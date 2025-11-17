Olivia Dean na zdjęciach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Po rewelacyjnej tegorocznej edycji , przed organizatorami Orange Warsaw Festival niełatwe wyzwanie, żeby utrzymać ten poziom.

W poniedziałek poznaliśmy nazwiska pierwszych headlinerów, którzy wystąpią w Warszawie w maju przyszłego roku.

Na Torze Wyścigów Konnych zagrają między innymi Olivia Dean i Lewis Capaldi.

Orange Warsaw Festival (OWF) tradycyjnie już otwiera polski sezon plenerowych festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja okazała się być ogromnym sukcesem muzycznym i komercyjnym, a więc i przed organizatorami nie lada wyzwanie, żeby przynajmniej utrzymać ten poziom w maju 2026 roku.

W poniedziałek festiwal odsłonił karty, informując, że pierwszą dwójką headlinerów przyszłorocznej edycji zostali Olivia Dean i Lewis Capaldi. Ponadto w Warszawie zagra amerykańska grupa TV Girl.

Zazwyczaj OWF to 18 koncertów na dwóch scenach. Można się spodziewać, że zapowiedź występów Dean i Capaldiego, zachęcą tłumy do odwiedzenia Toru Wyścigów Konnych. W końcu każde z nich stanowi na swój sposób ważny fenomen muzyczny ostatnich lat.

Jedna z najciekawszych przedstawicielek neo-soulu

Olivia Dean zwróciła na siebie uwagę w 2023 roku debiutanckim krążkiem "Messy", który pokrył się złotem w Wielkiej Brytanii oraz Nowej Zelandii. Zdobyła nominację do prestiżowej nagrody Mercury Prize 2023 oraz między innymi trzy nominacje do Brit Awards 2024.

W sierpniu bieżącego roku zachwyciła świat hitem "Man I Need", który ukazał się jako trzeci singiel zapowiadający album "The Art of Loving" (krążek pojawił się z końcem września bieżącego roku). "Man I Need" szybko stał się przebojem w portalach społecznościowych, szturmem podbił pierwszą dziesiątkę najważniejszych list przebojów na świecie oraz zdobył status platynowego w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii oraz w Wielkiej Brytanii.

Płytą "The Art of Loving" 26-letnia Angielka umocniła swoją pozycję jednej z najciekawszych przedstawicielek pogranicza współczesnego pop-soulu i neo-soulu. Jeden z najważniejszych krążków bieżącego roku zapada na długo w pamięci. Dzieje się to za sprawą ciepłej i charakterystycznej barwy głosu wokalistki, szukania własnych inspiracji w brzmieniach z lat 70. oraz unikania utartych już retro-schematów. Nic więc dziwnego, że w recenzjach "The Art of Loving" pojawiają się oceny, że Dean jako autorka balladowa urasta do fenomenu rangi Amy Winehouse, Adele czy Beyonce. Olivia Dean otrzymała nominację do nagrody Grammy 2026 w kategorii najlepsza nowa artystka/najlepszy nowy artysta.

Dean zagra w Warszawie 30 maja.

Lewis Capaldi na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Powrót Lewisa Capaldiego

O Lewisie Capaldim głośno zrobiło się w listopadzie 2018 roku, gdy ukazał się jego singiel "Someone You Loved". Utwór stał się numerem 1 amerykańskiej listy Billboard Hot 100 oraz brytyjskiej UK Single Chart, gdzie spędził siedem tygodni. "Someone You Loved" otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku oraz otrzymał w tej samej kategorii Brit Award 2020.

29-letni Szkot w dorobku ma dwa studyjne albumy "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" (2019 r.) oraz "Broken by Desire to Be Heavenly Sent" (2023 r.).

Capaldi we wrześniu 2022 roku zaczął mówić otwarcie o tym, że zdiagnozowano u niego zespół Tourette’a. Po tym, jak w trakcie występu na festiwalu Glastonbury 2023 stracił głos, artysta ogłosił przerwę w karierze, żeby skupić się na zdrowiu i kondycji psychicznej. Jego najnowsza EP-ka "Survive" jest - jak sam mówi - początkiem nowego rozdziału w karierze. "Survive" to cztery piosenki, będące zapisem tego okresu i doświadczeń z jakimi się zmierzył.

Muzyk wystąpi 29 maja. Będzie to jego druga koncertowa wizyta w Polsce. Pierwszy raz wystąpił w stołecznej hali COS Torwar w lutym 2023 roku.

Organizatorzy Orange Warsaw Festival 2026 zapowiedzieli również występ amerykańskiego zespołu TV Girl. Grupa debiutowała w 2015 roku krążkiem "French Exit", na którym łączyła brzmienia Indie-popowe, dream-popowe oraz różne elementy ambientowe, neo-psychodelii i muzyki elektronicznej. Od kilku lat konsekwentnie w portalach społecznościowych rośnie popularność jej utworów z najróżniejszych etapów kariery. W tym roku wydali krążek "Fauxllennium", nagrany we współpracy z George'em Clantonem.

TV Girl zagra w piątek 29 maja.