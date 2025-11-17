Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Orange Warsaw Festival 2026 ogłosił nazwiska pierwszych headlinerów

|
Olivia Dean
Olivia Dean na zdjęciach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Orange Warsaw Festival 2026 odsłania karty i ogłasza nazwiska pierwszych gwiazd, które wystąpią w Warszawie w ostatni weekend maja 2026 roku. Headlinerami będą Olivia Dean oraz Lewis Capaldi. Obok nich zagra również grupa TV Girl. Festiwal odbędzie się na terenie Toru Wyścigów Konnych na Służewcu.
Kluczowe fakty:
  • Po rewelacyjnej tegorocznej edycji, przed organizatorami Orange Warsaw Festival niełatwe wyzwanie, żeby utrzymać ten poziom.
  • W poniedziałek poznaliśmy nazwiska pierwszych headlinerów, którzy wystąpią w Warszawie w maju przyszłego roku.
  • Na Torze Wyścigów Konnych zagrają między innymi Olivia Dean i Lewis Capaldi.

Orange Warsaw Festival (OWF) tradycyjnie już otwiera polski sezon plenerowych festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja okazała się być ogromnym sukcesem muzycznym i komercyjnym, a więc i przed organizatorami nie lada wyzwanie, żeby przynajmniej utrzymać ten poziom w maju 2026 roku.

W poniedziałek festiwal odsłonił karty, informując, że pierwszą dwójką headlinerów przyszłorocznej edycji zostali Olivia Dean i Lewis Capaldi. Ponadto w Warszawie zagra amerykańska grupa TV Girl.

Zazwyczaj OWF to 18 koncertów na dwóch scenach. Można się spodziewać, że zapowiedź występów Dean i Capaldiego, zachęcą tłumy do odwiedzenia Toru Wyścigów Konnych. W końcu każde z nich stanowi na swój sposób ważny fenomen muzyczny ostatnich lat.

Queerowe ikony podbiły Warszawę. Taki był Orange Warsaw Festival '25
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Queerowe ikony podbiły Warszawę. Taki był Orange Warsaw Festival '25

"Wybór Wrony"

Jedna z najciekawszych przedstawicielek neo-soulu

Olivia Dean zwróciła na siebie uwagę w 2023 roku debiutanckim krążkiem "Messy", który pokrył się złotem w Wielkiej Brytanii oraz Nowej Zelandii. Zdobyła nominację do prestiżowej nagrody Mercury Prize 2023 oraz między innymi trzy nominacje do Brit Awards 2024.

W sierpniu bieżącego roku zachwyciła świat hitem "Man I Need", który ukazał się jako trzeci singiel zapowiadający album "The Art of Loving" (krążek pojawił się z końcem września bieżącego roku). "Man I Need" szybko stał się przebojem w portalach społecznościowych, szturmem podbił pierwszą dziesiątkę najważniejszych list przebojów na świecie oraz zdobył status platynowego w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii oraz w Wielkiej Brytanii. 

Płytą "The Art of Loving" 26-letnia Angielka umocniła swoją pozycję jednej z najciekawszych przedstawicielek pogranicza współczesnego pop-soulu i neo-soulu. Jeden z najważniejszych krążków bieżącego roku zapada na długo w pamięci. Dzieje się to za sprawą ciepłej i charakterystycznej barwy głosu wokalistki, szukania własnych inspiracji w brzmieniach z lat 70. oraz unikania utartych już retro-schematów. Nic więc dziwnego, że w recenzjach "The Art of Loving" pojawiają się oceny, że Dean jako autorka balladowa urasta do fenomenu rangi Amy Winehouse, Adele czy Beyonce. Olivia Dean otrzymała nominację do nagrody Grammy 2026 w kategorii najlepsza nowa artystka/najlepszy nowy artysta.

Dean zagra w Warszawie 30 maja.

Klatka kluczowa-30013
Lewis Capaldi na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive

Powrót Lewisa Capaldiego

O Lewisie Capaldim głośno zrobiło się w listopadzie 2018 roku, gdy ukazał się jego singiel "Someone You Loved". Utwór stał się numerem 1 amerykańskiej listy Billboard Hot 100 oraz brytyjskiej UK Single Chart, gdzie spędził siedem tygodni. "Someone You Loved" otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku oraz otrzymał w tej samej kategorii Brit Award 2020. 

29-letni Szkot w dorobku ma dwa studyjne albumy "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" (2019 r.) oraz "Broken by Desire to Be Heavenly Sent" (2023 r.). 

Capaldi we wrześniu 2022 roku zaczął mówić otwarcie o tym, że zdiagnozowano u niego zespół Tourette’a. Po tym, jak w trakcie występu na festiwalu Glastonbury 2023 stracił głos, artysta ogłosił przerwę w karierze, żeby skupić się na zdrowiu i kondycji psychicznej. Jego najnowsza EP-ka "Survive" jest - jak sam mówi - początkiem nowego rozdziału w karierze. "Survive" to cztery piosenki, będące zapisem tego okresu i doświadczeń z jakimi się zmierzył. 

Muzyk wystąpi 29 maja. Będzie to jego druga koncertowa wizyta w Polsce. Pierwszy raz wystąpił w stołecznej hali COS Torwar w lutym 2023 roku. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lewis Capaldi wydał oświadczenie. "Najtrudniejsza decyzja w moim życiu"

Świat

Organizatorzy Orange Warsaw Festival 2026 zapowiedzieli również występ amerykańskiego zespołu TV Girl. Grupa debiutowała w 2015 roku krążkiem "French Exit", na którym łączyła brzmienia Indie-popowe, dream-popowe oraz różne elementy ambientowe, neo-psychodelii i muzyki elektronicznej. Od kilku lat konsekwentnie w portalach społecznościowych rośnie popularność jej utworów z najróżniejszych etapów kariery. W tym roku wydali krążek "Fauxllennium", nagrany we współpracy z George'em Clantonem. 

TV Girl zagra w piątek 29 maja. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Taką płytę nagrać mogła tylko ona

Taką płytę nagrać mogła tylko ona

WYBÓR WRONY
Doja Cat wystąpi w Polsce

Doja Cat wystąpi w Polsce

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Matt Crossick/PA Wire/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaFestiwale
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kampania dezinformacji
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Sinner wygrał ATP Finals, ale końcowy ranking należy do Alcaraza
Najnowsze
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
WARSZAWA
Kolizja podczas ucieczki przed policją
Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie
Kielce
imageTitle
Puchar Świata w skokach. Terminarz sezonu 2025/2026
Najnowsze
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera
Polska
Nigeryjscy policjanci
Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic
Świat
Poród domowy jest w Polsce zgodny z prawem.
Poród w izbie przyjęć lub na SOR. Zmiany od 1 stycznia?
Zdrowie
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
METEO
Zatrzymanie kobiety w Opolu
Policjantka zatrzymana. "Nie stosowała się do poleceń, odmówiła badania alkomatem"
Opole
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna Sabalenka. Coraz dłuższe panowanie w światowym tenisie
EUROSPORT
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
BIZNES
Yungblud
Znany wokalista odwołuje koncerty. Za radą lekarza
Martyna Nowosielska-Krassowska
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
WARSZAWA
Wyspy Senkaku
"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii
Świat
Zbigniew Ziobro
Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry
Polska
17 1345 kprm 2-0002
"Zdetonowany ładunek". Szczegóły dywersji na kolei, konferencja ministrów
Polska
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło. Jedzie po pomoc 300 kilometrów
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, ale to nie pomogło
Łódź
Pacjent lekarz
Co czwarty Polak nie zna objawów tego nowotworu. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Poradnik
Pokazali go w sierpniu, jest jeszcze w druku. Kiedy pojawi się w naszych domach?
Polska
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Kolejny element". PLK o incydentach na torach
Polska
Papież Franciszek w Kanadzie
Po 100 latach Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności
Świat
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica