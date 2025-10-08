Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Kultura i styl

Taylor Swift odpowiada krytykom. "Zasada show biznesu brzmi..."

Taylor Swift
Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów
Źródło: Reuters
Taylor Swift odpowiedziała na słowa krytyki, jakie padają pod adresem jej nowego albumu "The Life of a Showgirl". - Nie jestem policją od sztuki. Każdy ma prawo odczuwać dokładnie to, co chce - podkreśliła Amerykanka.

W piątek ukazał się najnowszy, 12. już album Taylor Swift pt. "The Life of a Showgirl". Znajduje się na nim 12 piosenek, a promuje go singiel pt. "The Fate of Ophelia". Już po 11 godzinach od premiery płyta stała się najczęściej odtwarzaną w ciągu jednego dnia w tym roku w serwisie Spotify.

Album został dobrze przyjęty przez recenzentów, jednak nie zabrakło również głosów krytycznych. Podczas gdy jedni chwalą jego radosne i chwytliwe brzmienie, inni krytykują teksty za brak głębi. Takie opinie pojawiają się także wśród fanów Amerykanki.

Zachwyty nad nową płytą Taylor Swift. "Teraz jest nieśmiertelna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zachwyty nad nową płytą Taylor Swift. "Teraz jest nieśmiertelna"

Taylor Swift odpowiada krytykom

W ramach promocji albumu artystka udziela licznych wywiadów. We wtorek pojawiła się w programie "The Zane Lowe Show". W rozmowie przyznała, że "z zadowoleniem przyjęła chaos", jeśli chodzi o opinie słuchaczy na temat jej nowej muzyki. - Zasada show- biznesu brzmi: jeśli to jest pierwszy tydzień od premiery mojego albumu, a ty mówisz albo jego tytuł, albo moje imię, to pomagasz - podkreśliła.

- Mam ogromny szacunek do subiektywnych opinii ludzi na temat sztuki. Nie jestem policją od sztuki. Każdy ma prawo odczuwać dokładnie to, co chce, a naszym celem, jako artystów, jest bycie lustrem - dodała. Zwróciła też uwagę, że wielu jej fanów zmienia zdanie wobec danego albumu dopiero po pewnym czasie, np. gdy jest w życiu na innym etapie.

Swift w wywiadach wielokrotnie podkreślała zaś, że "The Life of a Showgirl" odzwierciedla życiowy moment, w którym ona sama obecnie się znajduje. Nawiązywała tym samym do radosnej nowiny, jaką podzieliła się pod koniec sierpnia - poinformowała wówczas o zaręczynach z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelce.

"The Life of a Showgirl" powstawało w trakcie trwania trasy koncertowej Swift "The Eras Tour". W jej ramach piosenkarka zagrała 149 koncertów i była to najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii - jako pierwsza zarobiła miliard dolarów. Swift ma na swoim konie 14 nagród Grammy. Jej poprzedni album "The Tortured Poets Department" ukazał się 19 kwietnia 2024 roku.

OGLĄDAJ: "Jest symbolem zmiany, do której on nie ma wstępu"
pc

"Jest symbolem zmiany, do której on nie ma wstępu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: JIM RUYMEN/Newscom/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Taylor SwiftMuzykaUSA
Czytaj także:
Posiedzenie rządu premiera Donalda Tuska
Co ze związkami partnerskimi? TVN24 nieoficjalne: to będzie projekt rządowy
Polska
Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek
Frakcja "antymorawiecka" ze szczególnym zadaniem. Kulisy spotkania u Kaczyńskiego
Polska
RPP stopy procentowe (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
shutterstock_2597244889
Nie dla "wegańskiego burgera". Europosłowie zdecydowali
BIZNES
WARSZAWA KONFERENCJA PRASOWA POLITYKÓW PIS
Kaczyński o alkoholu w Sejmie. Wspomina "tonik bez kapsla"
Polska
Myślenice dane mieszkańców
Urząd opublikował w sieci dane mieszkańców
Bartłomiej Plewnia
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
METEO
bob ross twitter
Obrazy legendarnego Boba Rossa trafią na aukcję. To reakcja na działania Trumpa
Ewa Żebrowska
Lotnisko Kraków - Balice
Decyzja wojewody "o natychmiastowej wykonalności". Chodzi o lotnisko
Kraków
Kosteczka była skrajnie wychudzona
Odwiązali ją od płotu i nazwali Kosteczka. Umarła z wygłodzenia
Katowice
Jarosław Kaczyński Mariusz Błaszczak Sławomir Mentzen
Starcie na prawicy. "Jego obecność w polityce jest pewnym nieporozumieniem"
Polska
Pożar autokaru na S8
Pożar autokaru na S8, podróżowały nim dzieci
Łódź
Premierka Danii Mette Frederiksen
Premier Danii: uwolniliśmy potwora
Świat
imageTitle
Kulesza i Wachowski powołani na stanowiska w FIFA
EUROSPORT
pap_20121206_0X1
Noblista John Gurdon nie żyje
Ewa Żebrowska
imageTitle
Wrócić na właściwe tory. Kiedy kolejny mecz Industrii w Lidze Mistrzów?
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek
Kaczyński pytany o słowa Czarnka. "Nie podpisuję się pod tym"
Polska
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Bracia zakatowali sąsiada. Wyrok
WARSZAWA
Książę Harry przed sądem w Londynie
Rząd zrywa współpracę z organizacją związaną z księciem Harrym. "Arogancja" 
Świat
Pocisk z czasów II wojny światowej
Koniec akcji saperów we Wrocławiu. Katiusza zabrana
Wrocław
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Twoja paczka oczekuje". Ostrzeżenie
BIZNES
Hyuk Lee i Hyo Lee
Dla Chopina przeprowadzili się do Polski i nauczyli polskiego
Kultura i styl
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Chcieli zatrzymać podejrzewanego o zabójstwo. Wyskoczył z piątego piętra, nie żyje
Trójmiasto
imageTitle
Kiedy mecz Świątek o ćwierćfinał?
EUROSPORT
Dariusz Matecki
"Zachowywali się jak banda pijaków". Kulisy sejmowych awantur
PODCAST POLITYCZNY
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie
WARSZAWA
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
METEO
przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Jeśli w ostatnich dniach wysłuchałeś kilkudziesięciu walców, etiud i nokturnów - kliknij
Quizy
Rynica
Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka
Szczecin
imageTitle
Choruje, dziś trudno go rozpoznać. "Kto wie, jak długo pożyję"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica