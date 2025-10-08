Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów Źródło: Reuters

W piątek ukazał się najnowszy, 12. już album Taylor Swift pt. "The Life of a Showgirl". Znajduje się na nim 12 piosenek, a promuje go singiel pt. "The Fate of Ophelia". Już po 11 godzinach od premiery płyta stała się najczęściej odtwarzaną w ciągu jednego dnia w tym roku w serwisie Spotify.

Album został dobrze przyjęty przez recenzentów, jednak nie zabrakło również głosów krytycznych. Podczas gdy jedni chwalą jego radosne i chwytliwe brzmienie, inni krytykują teksty za brak głębi. Takie opinie pojawiają się także wśród fanów Amerykanki.

Taylor Swift odpowiada krytykom

W ramach promocji albumu artystka udziela licznych wywiadów. We wtorek pojawiła się w programie "The Zane Lowe Show". W rozmowie przyznała, że "z zadowoleniem przyjęła chaos", jeśli chodzi o opinie słuchaczy na temat jej nowej muzyki. - Zasada show- biznesu brzmi: jeśli to jest pierwszy tydzień od premiery mojego albumu, a ty mówisz albo jego tytuł, albo moje imię, to pomagasz - podkreśliła.

- Mam ogromny szacunek do subiektywnych opinii ludzi na temat sztuki. Nie jestem policją od sztuki. Każdy ma prawo odczuwać dokładnie to, co chce, a naszym celem, jako artystów, jest bycie lustrem - dodała. Zwróciła też uwagę, że wielu jej fanów zmienia zdanie wobec danego albumu dopiero po pewnym czasie, np. gdy jest w życiu na innym etapie.

Swift w wywiadach wielokrotnie podkreślała zaś, że "The Life of a Showgirl" odzwierciedla życiowy moment, w którym ona sama obecnie się znajduje. Nawiązywała tym samym do radosnej nowiny, jaką podzieliła się pod koniec sierpnia - poinformowała wówczas o zaręczynach z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelce.

"The Life of a Showgirl" powstawało w trakcie trwania trasy koncertowej Swift "The Eras Tour". W jej ramach piosenkarka zagrała 149 koncertów i była to najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii - jako pierwsza zarobiła miliard dolarów. Swift ma na swoim konie 14 nagród Grammy. Jej poprzedni album "The Tortured Poets Department" ukazał się 19 kwietnia 2024 roku.

