O "fortunach pięciu niemieckich dynastii" w książce "Nazistowscy miliarderzy". Recenzje w światowych mediach

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda przyznał podczas wizyty w Pajęcznie, że działania polityków przyczyniły się do wzrostu inflacji w Polsce. - Rozdawaliśmy pieniądze przedsiębiorcom po to, by mogli utrzymać swoje firmy i miejsca pracy - mówił prezydent. Wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku dojdzie do obniżek stóp procentowych.