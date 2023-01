"Na twoim miejscu" w kinach. Lamparska: to film o tym, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy

Komedia "Na twoim miejscu" w reżyserii Antonio Galdámeza opowiada historię młodego małżeństwa - Kasi i Krzyśka, którzy są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem.

Taki fabularny zabieg jest pretekstem do opowiedzenia o tym, jak poznanie perspektywy drugiego człowieka może wpłynąć na jakość związków i relacji międzyludzkich. W rolach głównych wystąpili Paulina Gałązka oraz Miron Jagniewski.

Lamparska: to film o tym, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy

- To niezwykle wzruszający film i to główna siła tego projektu. Pokazuje, jak zamykamy się w swoich narracjach, myślimy, że mamy gorzej niż nasz partner czy partnerka. A czasami po prostu warto spojrzeć na drugą stronę, wyjść ze strefy komfortu i wykazać się empatią - powiedziała.

Dodała, że "to film o tym, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy i jak ważna jest empatia". - To film nie tylko dla par, bo każdy z nas ma jakieś relacje - zaznaczyła Lamparska.

- To pełnometrażowy debiut reżysera. To ważne, bo wprowadził do tej historii świeżość. Na planie było niezwykle, była wspaniała atmosfera - mówiła aktorka.