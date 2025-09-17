Kradzież dysku z nowymi utworami Beyoncé. Policja zatrzymała podejrzanego

Beyonce na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Policja w Atlancie poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego we wtorek, dodając że został on osadzony w areszcie pod zarzutem włamania do samochodu z zamiarem dokonania kradzieży oraz naruszenia zasad zwolnienia warunkowego.

Skradzione utwory Beyoncé

Choreograf Beyoncé Christopher Grant i jedna z jej tancerek Diandre Blue zgłosili 8 lipca policji, że zostawili na parkingu wynajęty pojazd, a gdy wrócili po około godzinie, zobaczyli wybitą szybę bagażnika. Według zgłaszających sprawę, z pojazdu skradziono dwie walizki. W środku znajdowały się m.in. dwa laptopy oraz pięć dysków twardych, na których zapisane były utwory Beyoncé, w tym niewydane nigdy piosenki, a także plany dotyczące koncertów, czy przeszłe i przyszłe setlisty koncertowe. Ponadto choreograf zgłosił kradzież ubrań o wartości tysiąca dolarów, okularów o wartości 500 dolarów i torebki o wartości 750 dolarów.

Śledczy do tej pory nie odzyskali dysków twardych ani innych przedmiotów, które rzekomo zostały skradzione - przekazał portal CNN we wtorek. Nadawca skontaktował się z przedstawicielami Beyoncé w celu uzyskania komentarza. Piosenkarka dotąd nie skomentowała sprawy kradzieży.