Komunikat T.Love. Z zespołu odchodzi znany muzyk

Muniek Staszczyk o upadku PRL Źródło: tvn24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zmianach w składzie zespół poinformował na swoich profilach w mediach społecznościowych. "Szanowni Państwo, informujemy iż z dniem 6.10.2025r. zespół T.Love zakończył współpracę z Janem Benedekiem. Bardzo dziękujemy Janowi za wspólny udany powrót zespołu w składzie z płyty King, przypieczętowany wydaniem w 2022 roku płyty pt. Hau, hau! Życzymy wszystkiego co dobre na dalszej drodze muzycznej" - czytamy.

Dowiedz się więcej: Choroba współzałożyciela i ważny komunikat dotyczący koncertów Oasis

Zmiany w zespole T.Love

Benedek był związany z T.Love od 1990 roku. Skomponował wiele hitów grupy, jak "Warszawa", czy "King". Wrócił do zespołu trzy lata temu.

W komunikacie słynna grupa poinformowała również o powrocie innego ważnego dla niej członka. "Jednocześnie z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż na dalszym etapie będzie z nami grał nie kto inny jak Magilla Majcher - czyli Maciej Majchrzak" - czytamy. Jak przypomina we wpisie zespół, Majchrzak jest autorem takich wielkich hitów T.Love, jak "Nie, nie, nie", czy "Chłopaki nie płaczą".

"Profesor Magilla na scenie pojawi się już w najbliższą sobotę w Gdańsku! Do zobaczenia T.Fani!" - informuje zespół T.Love.