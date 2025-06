Piosenkarka Jessie J na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Jessie J to brytyjska piosenkarka, znana m.in. z takich hitów, jak "Price Tag" czy "Bang Bang".

We wtorek poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór.

We wtorek Jessie J opublikowała na Instagramie nagranie, w którym ujawniła, że wykryto u niej nowotwór piersi. Brytyjska piosenkarka poinformowała, że zdecydowała się na upublicznienie tej informacji, bo to pomoże jej samej poradzić sobie z tą sytuacją. Chce też okazać solidarność z innymi zmagającymi się z rakiem.

Jessie J ma nowotwór

- Chcę się tym podzielić z moimi fanami i ludźmi, którzy się o mnie troszczą. Zawsze dzieliłam się wszystkim, co przeżywam w swoim życiu - powiedziała artystka w nagraniu. - Zanim ukazał się utwór "No Secrets" zdiagnozowano u mnie raka piersi we wczesnym stadium. Podkreślam słowo 'wczesne'. Rak jest do bani w każdej postaci, ale trzymam się słowa 'wczesne' - podkreśliła 37-latka.

Przekazała też, że "zniknie na chwilę", by poddać się operacji, która jest zaplanowana po Summertime Ball, na którym ma wystąpić. Impreza ta odbywa się 15 czerwca w Londynie. - Wrócę z wielkimi piersiami i większą ilością muzyki - zapowiedziała.

Kim jest Jessie J

Jessie J to brytyjska piosenkarka urodzona w 1988 roku. Jej debiutancki singiel "Do It Like a Dude" z 2010 roku okazał się ogromnym sukcesem, a wydany rok później "Price Tag" zdobył międzynarodową popularność. Inne znane jej piosenki to m.in. "Bang Bang" nagrane z Arianą Grande i Nicki Minaj, "Domino" czy "Flashlight".

Piosenkarka zmagała się z problemami zdrowotnymi już wcześniej - w dzieciństwie miała problemy z sercem, a jako nastolatka doznała udaru. W 2020 roku ujawniła, że cierpi na chorobę Meniere'a, która doprowadziła u niej do tymczasowej utraty słuchu.

Jessie J jest w związku z zawodowym koszykarzem Chananem Colmanem. W 2023 roku parze urodził się syn.